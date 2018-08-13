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"Другие так не могут": Ющенко дал яркую характеристику Ляшко

6.1тЧитать новость на украинском

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не считает лидера Радикальной партии Олега Ляшко популистом, поскольку его позиция понятнее, чем у большинства отечественных политиков.

Более того, он подчеркнул, что с уважением относится к парламентарию из-за его взглядов на развитие страны. Такое мнение Ющенко озвучил в интервью "Украинской правде".

"Мне симпатично то, что многие украинские темы он как лидер партии провозглашает, и от этого его позиция является более ясной, чем у большинства других политиков", — подчеркнул Ющенко.

"Например, можно задать вопрос большинству политических сил, как они относятся к проблеме земли в Украине. Вот Ляшко от А до Я рассказал, какая позиция. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но он сказал ясно свою позицию по одному из актуальных национальных вопросов. Почему другие не могут высказаться? Почему?" — отметил он.

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"Мы говорим о вопросах соборной церкви. Почему половина политических сил спрятали хвосты? Идет война, немцы в наших домах сидят. Вы не можете высказаться о праве 12 миллионов иметь поместную собственную церковь? А это самый большой приход мира. Скажите, пожалуйста, ну, что это за партия? Что это за отношение, когда мы не можем получить лидерство в вопросах, которые актуальны для консолидации нации?", — добавил Ющенко.

Возвращаясь к вопросу отношения к Ляшко, третий президент Украины акцентировал внимание на том, что не считает политика лжецом или популистом.

"Популизм — это ложь. Из того, что Ляшко говорит, я не вижу логики для лжи. Я считаю, что те вещи, которые он анонсирует, — это актуальные вопросы. Только 2/3 политических сил просто молчат, и поэтому мы говорим:"О, умеренные". В чем они умеренные? Они умеренные тем, что когда приходят к власти, не могут сделать ни экономический пакет (шагов. — Ред.), ни по безопасности. Так с умеренных затем складывается судьба страны", — пояснил он.

На вопрос, проголосовал ли бы он за Ляшко, Ющенко ответил утвердительно. Однако на вопрос, возможно ли его присоединение к "Радикальной партии", политик отреагировал аргументом о том, что не занимается политической жизнью.

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Гипотетический вопрос, кого бы он выбрал в марте 2019 года, если бы пришлось выбирать в бюллетене между лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко и действующим президентом Петром Порошенко, Ющенко оставил без четкого ответа.

"В феврале придите. Придите в феврале 2019 года. Я думаю, в такой непрогнозируемой ситуации, которая у нас есть сейчас, может измениться очень много. На самом деле сейчас формировать ответ на март 2019 пока очень трудно", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко посетил с визитом селян в Черниговской области и пообещал людям добиваться от власти решения проблемы с очередным подорожанием газа.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Олег ЛяшкоВиктор Ющенко
Место
Украина
Объект
Радикальная партия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Давал советы Ющ кому-то, От этого он не страдал Но был потешен, почему-то, Ведь вес иметь претендовал)))
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Rouel
Rouel
Будь я украинцем, на выборах президента Украины голосовал бы за Ляшко. Поскольку президент умеющий профессионально сосать хуй, для Украины просто находка.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Rouel, профессионально сосет хуй все население твоей парашной парапетушарии под гербом с парой сношающихся в зад петухов, факт, твое племя даже монаха Филофея, который дал вам ваш нацистский лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать в отместку за то, что вы его обижали противоестественным способом. Не суди по себе, пидор вонючий, а то только еще раз себя выдаешь, забава чеченского ишака, делом лучше займись и помажь себе свой паганый рот зеленкой
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы, выберете Ляшка, не будет никаких проблем с требованием МВФ по возглавлению гей парада президентом. Глядишь, и грошей подкинут. Хотя, мнение нерабов никого не интересует. Кого пендосы назначат, тот и станет президентом чумной территории 404
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хозяин Хохлов, иди сыночка своего обучай вождю пуп давать сосать, место свое помни, шоха)))
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