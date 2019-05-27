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Друг Зеленского и актер ''Квартала 95'' идет в Раду: в штабе пояснили решение

1.1тЧитать материал на украинском

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков решил баллотировать в Верховную Раду потому, что является "эффективным менеджером и политическим лидером".

Так решение друга президента Владимира Зеленского прокомментировал руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко в эфире "Громадського".

"Кроме того, что Юрий актер достаточно талантливый, он там еще, например, длительное время был администратором [студии "Квартал 95"], так что есть у него эти качества", - сказал он.

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Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

"Квартал 95"

По словам Корниенко, Корявченков является одним из наиболее эффективных руководителей региональных ячеек партии и уже прошел "несколько политических стадий".

"Он показал очень высокую эффективность как руководитель, и как менеджер операционный, и как политический лидер, потому что количество волонтеров относительно общего количества вовлеченных людей, скажем так, у них была самая высокая — они привлекли около 95% волонтеров по городу", — рассказал Корниенко.

Корявченков и Зеленский

Корявченков и Зеленский

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавил его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

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Персоны
Юрий КорявченковВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
"Слуга Народа" 95 КварталВерховная Рада Украины
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Я опупеваю просто от этой КоЗела (команды Зеленского)!
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Ложкина Вероника
Ложкина Вероника
Oгpомнoе спaсибо тoму, кто пoкaзaл мнe прекpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9f235s0 Пpoсто пpойдя oпpoс получилa пoчти полугoдoвyю зapплaту)) Пoльзyйтеcь, пока eщe ecть возмoжноcть=)
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