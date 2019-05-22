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Досрочные выборы в Раду хотят провести по новым правилам: что это значит

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Верховная Рада Украины перед досрочными выборами может внести изменения в избирательное законодательство – отменить мажоритарку и ввести закрытые списки.

Как изменятся правила проведения выборов, рассказала в эфире ObozTV руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Эксперт считает, что Рада до даты перевыборов может внести изменения в закон о выборах народных депутатов Украины, поскольку новый Избирательный кодекс народные избранники принять не успеют.

Комментируя консультации президента Владимира Зеленского с главами парламентских фракций, Кириченко отметила: "Главное, на что надо обратить внимание – к сожалению, не стояла на повестке дня измененная пропорциональная система с преференциями, то есть с открытыми списками".

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По ее словам, Украина может вернуться к закрытой пропорциональной системе, когда списки формируют только партии. При этом люди в список могут попадать не только по результатам своей деятельности, а и за деньги.

"Открытые списки – когда мы приходим и ставим галочку за конкретных людей, и в зависимости от этого они становятся в списках выше и получают мандаты. А не вынуждены голосовать за список, который сформировала исключительно партия", – объяснила Кириченко.

Комментируя возможное понижение проходного барьера, эксперт заявила: "В Верховную Раду получат возможность пройти внепарламентские политические силы, которые не смогли пройти в парламент 2014 года, но набирали 2-3%. У них появляется шанс. Это и "Сила людей", и "ДемАльянс", и новая партия Вакарчука "Голос".

Досрочные выборы в Раду хотят провести по новым правилам: что это значит

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что созывает внеочередное заседание парламента 22 мая для рассмотрения внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Отметим, что Зеленский запустил процедуру перевыборов без надлежащих на то оснований.

Судя по всему, он нарушил статью 364 Уголовного кодекса Украины злоупотребление властью или служебным положением. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. А если действие повлекло тяжкие последствия – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVвнеочередные выборы в РадуПеревыборы в Раду
Персоны
Владимир ЗеленскийЮлия Кириченко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВерховная Рада Украины
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