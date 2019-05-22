Досрочные выборы в Раду хотят провести по новым правилам: что это значит

Верховная Рада Украины перед досрочными выборами может внести изменения в избирательное законодательство – отменить мажоритарку и ввести закрытые списки.

Как изменятся правила проведения выборов, рассказала в эфире ObozTV руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Эксперт считает, что Рада до даты перевыборов может внести изменения в закон о выборах народных депутатов Украины, поскольку новый Избирательный кодекс народные избранники принять не успеют.

Комментируя консультации президента Владимира Зеленского с главами парламентских фракций, Кириченко отметила: "Главное, на что надо обратить внимание – к сожалению, не стояла на повестке дня измененная пропорциональная система с преференциями, то есть с открытыми списками".

По ее словам, Украина может вернуться к закрытой пропорциональной системе, когда списки формируют только партии. При этом люди в список могут попадать не только по результатам своей деятельности, а и за деньги.

"Открытые списки – когда мы приходим и ставим галочку за конкретных людей, и в зависимости от этого они становятся в списках выше и получают мандаты. А не вынуждены голосовать за список, который сформировала исключительно партия", – объяснила Кириченко.

Комментируя возможное понижение проходного барьера, эксперт заявила: "В Верховную Раду получат возможность пройти внепарламентские политические силы, которые не смогли пройти в парламент 2014 года, но набирали 2-3%. У них появляется шанс. Это и "Сила людей", и "ДемАльянс", и новая партия Вакарчука "Голос".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что созывает внеочередное заседание парламента 22 мая для рассмотрения внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Отметим, что Зеленский запустил процедуру перевыборов без надлежащих на то оснований.

Судя по всему, он нарушил статью 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. А если действие повлекло тяжкие последствия – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!