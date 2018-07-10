Досрочные выборы осенью? Почему Рада вошла в пике

Под конец 8-й сессии Верховную Раду Украины уносит в крутое пике. Буквально за несколько дней до официального закрытия политического сезона и массовой миграции народных депутатов по курортам, в парламенте всерьез заговорили о досрочных выборах. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

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Формальным поводом для кризиса стал отказ от голосования за важный кадровый вопрос - обновление ЦИК.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что на повестке у парламента было 14 кандидатур на 13 позиций в новом составе комиссии. Среди прочего, большинство из кандидатур были распределены именно среди двух провластных партий БПП и НФ, которые на двоих получили бы как минимум половину членов избирательной комиссии. Вопрос о смене состава комиссии был очень важен как для для международных партнеров, так и для самой власти, ибо большая часть членов нынешнего ЦИКа уже давно отработали свои каденции.

Несмотря на довольно оживленные дискуссии в парламенте, “Народный Фронт” опасаясь “кидка” со стороны президента, так и не решился обновить ЦИК. Вопрос предусмотрительно был поставлен на рейтинговое голосование, где набрал всего лишь 189 голосов “за”.

После неудачного голосования, а также всего лишь десятка голосов от "Народного Фронта", БПП устроила демарш и покинула парламент.

В след за выходом из сессионного зала глава фракции Артур Герасимов поставил ультиматум: или Рада голосует за обновление ЦИКа, или фракция президента не поддержит ни одно решение парламента, что чревато развалом коалиции.

Реакция от коллег по парламенту была незамедлительной.

Глава фракции “Народный Фронт” Максим Бурбак сразу же опроверг намерения сорвать обновление ЦИКа. По его словам, нынешняя модель подбора членов комиссии несправделива, поэтому президент должен перезапустить весь процесс и предложить равное количество кандидатур.

"Но ситуация, когда представление президента содержит 14 кандидатов на 13 должностей членов ЦИК, - по меньшей мере непонятна. Выйти из нее можно только через новое представление президента - с тринадцатью фамилиями на тринадцать вакансий", - заявил Бурбак и добавил, что фракция поддерживает лишь принцип представления кандидатур со стороны всех политических сил парламента.

Аналогичной позиции придерживается и “Оппозиционный блок”. Ведь именно ОБ стала единственной фракцией парламента, которая не получила своего кандидата в предоставлении президента.

В целом идею с новым предложением от президента не поддержал и глава “радикалов” Олег Ляшко, который в присущей себе манере обвинил Петра Порошенка в попытке узурпировать власть.

Парламент ждет досрочные выборы?

Опрошенные OBOZREVATEL народные депутаты Украины в целом сходятся во мнении, что ситуация в парламенте накалена, но не критична.

Нардеп от “Народного Фронта” Ирина Ефремова считает, что работа парламента по большому счету удовлетворительна, ведь даже без крупнейшей фракции Рада смогла собрать 240 голосов. А сложившуюся ситуацию в Раде Ефремова считает лишь нагнетанием ситуации.

“Это простое нагнетание ситуации и запугивание, мы же понимаем, что мы выходим на прямую финишную к выборам”, - пояснила ситуацию представительница НФ.

Комментируя ситуацию в Раде, заместитель главы фракции Блок Петра Порошенка Александр Третьяков заявил, что нежелание политических сил и Кабмина выполнять свои обязательства ставит под угрозу дееспособность коалиции.

"За это время в Кабмине не было проведено ни одного совещания по созданию министерства и ни одной консультации правительства с профильным комитетом и Проектным офисом. Таким образом, запланированные сроки почти сорваны. Если и в дальнейшем будет саботироваться процесс создания Министерства по делам ветеранов, я как ответственный человек не вижу смысла в существовании этой коалиции и своем участии в ней", - написал на своей странице в Facebook Третьяков.

Стоит отметить, на должность главы министерства активно метит народный депутат от БПП Ирина Фриз.

В группе “Відродження” ситуацию видят немного по-другому. В политической силе, которая полностью состоит из депутатов-мажоритарщиков, немного побаиваются роспуска парламента. При этом, по словам нардепа Артема Ильюка, ситуация в Раде демонстрирует потерю управляемости в команде БПП.

“Демарш БПП показал потерю управляемости как в команде, так и в партии. В том числе разрушение монополии на власть. Парламент ситуативно объединившись, показал, что сейчас он готов брать ответственность и выступать тем органом, который будет дальше продвигать законодательные процессы. Поэтому монополия на власть разрушена”, - сказал в комментарии OBOZREVATEL Ильюк.

Несмотря на всю напряженность, реальный раскол в парламенте и начало процедуры роспуска Рады возможно запустить лишь до конца этой недели. Ведь согласно календарному плану работы, уже в середине июля депутаты уйдут на каникулы и соберутся лишь вначале сентября.

"Мое видение, если Рада и может быть распущенной, то этот процесс в том или ином формате нужно делать на этой неделе. Если на этой неделе ничего не будет сделано, это будет означать, что досрочных выборов не будет, и этот парламент просуществует полностью отведенное для него время", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Алексей Мушак.

При этом глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что БПП не планирует выйти из коалиции. По крайней мере он такую информацию не слышал.