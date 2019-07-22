Досрочные местные выборы в Украине: "Опора" заявила, что оснований нет

Заявления о возможном проведении внеочередных выборов в местные органы власти в Украине юридически не обоснованы.

Об этом сообщили в Гражданской сети "Опора", передает Интерфакс-Украина. "Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, и мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти", – сказала председатель правления организации Ольга Айвазовская.

Выборы "ИзбирКом"

Она подчеркнула, что у него есть и другие задачи, а не только подгонять демократические процессы под текущие рейтинги политических партий. Это часто является опасной тенденцией, отметила Айвазовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение досрочных местных выборов.

Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что политсила Святослава Вакарчука не поддерживает идею президента Владимира Зеленского провести досрочные местные выборы в 2019 году.

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