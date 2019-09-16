Донбасс, Украина в ЕС и НАТО и санкции против России: о чем говорили Зеленский и лидер Словакии

В понедельник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Словацкой Республики Зузаной Чапутовой. Они обсудили как вопросы стратегической партнерской поддержки стран, так и решение таких внутренних проблем Украины, как войну России на Донбассе, судьбу украинских узников Кремля, перспективы членства нашей страны в ЕС и НАТО и другое.

OBOZREVATEL собрал для читателей подборку самых важных заявлений, прозвучавших в ходе общения лидеров двух стран (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Зеленский отметил, что прежде всего участники переговоров должны сосредоточиться на решении трех проблем: освобождения всех пленных, полного разведения войск на Донбассе и проведения там выборов.

"Главные шаги – это решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Второй вопрос – окончательное решение с четкими сроками разведения войск. Золотое, Петровское, а затем четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей территории, нашей контактной линии. Третье – если мы обсуждаем с вами выборы на оккупированных территориях, мы должны понимать – выведение всех войск с временно оккупированной территории", – сказал президент.

Украина – в ЕС и НАТО

В свою очередь словацкая коллега украинского президента заверила, что ее страна будет оказывать Украине посильную поддержку в ее стремлении к евроинтеграции.

"Госпожа Чапутова заверила в дальнейшем содействии интеграции Украины в Европу на основании полного выполнения договора ассоциации с Евросоюзом. А также по углублению практического сотрудничества с НАТО, что усилит оборонные способности нашей страны", – заявил о ее намерениях Зеленский.

Зеленский и Чапутова Сайт президента Украины

Санкции против России – в силе

Также Чапутова выступила за продление санкций против страны-агрессора за вооруженное вторжение в Украину.

"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия, согласно с позицией Европейского союза, поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", – отметила президент Словакии.

Встреча Зеленского с Чапутовой Сайт президента Украины

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