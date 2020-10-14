Донбасс не вынесут на "всенародный опрос", Арахамия пообещал "нормальные вопросы"

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • Глава фракции "Слуга народа" заверил, что "зрады" не будет

  • Ни Донбасса, ни языковых вопросов на выборы не вынесут

  • По его словам, в будущем украинцев ждет больше опросов

Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в среду, 14 октября, в эфире одного из телеканалов, передает УНН. Арахамия пообещал, что никакой "зрады" не будет.

"Я могу точно заверить, там нет никакой "зрады": нет ничего о Донбассе, об особом статусе, о языке никаких вопросов, которые сейчас политические оппоненты пытаются разыграть, не будет. Это нормальные вопросы, о которых спорят в обществе", – рассказал он.

Арахамия добавил, что скоро таких опросов станет больше, однако формат их проведения будет отличаться.

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаМестные выборы в Украине 2020Партия Слуга народаДавид Арахамия