Донбасс не вынесут на "всенародный опрос", Арахамия пообещал "нормальные вопросы"
Глава фракции "Слуга народа" заверил, что "зрады" не будет
Ни Донбасса, ни языковых вопросов на выборы не вынесут
По его словам, в будущем украинцев ждет больше опросов
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе.
Об этом он сообщил в среду, 14 октября, в эфире одного из телеканалов, передает УНН. Арахамия пообещал, что никакой "зрады" не будет.
"Я могу точно заверить, там нет никакой "зрады": нет ничего о Донбассе, об особом статусе, о языке никаких вопросов, которые сейчас политические оппоненты пытаются разыграть, не будет. Это нормальные вопросы, о которых спорят в обществе", – рассказал он.
Арахамия добавил, что скоро таких опросов станет больше, однако формат их проведения будет отличаться.
Как писал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
В Офисе президента добавили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.