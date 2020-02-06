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7 февраля • обновлено в 08:07
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Донбасс – колония России

20.4т

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит ничего особенного в том, что новым "главой правительства ДНР" стал бывший вице-губернатор Иркутской области

По утверждению Пескова, Владимира Пашкова никто на Донбасс не делегировал и местное "правительство" он возглавил как частное лицо, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Господину Пескову можно было бы напомнить, что Стрелкова, Бородая и прочих российских граждан, участвовавших в нападении на Украину и уничтожении малайзийского "Боинга", тоже формально никто на Донбасс не делегировал. И всех тех "добровольцев", набором которых занимались российские военкоматы, никто на Донбасс не делегировал. И ребят из Бурятии, с которыми в госпитале встречался Кобзон, никто на Донбасс не делегировал. И самого Кобзона, который даже перед смертью участвовал в пропагандистском обеспечении оккупации своего родного края, никто на Донбасс не делегировал.

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Это они сами.

Но, конечно, Песков – как и прочие лгуны на путинском жаловании – только посмеется над моими словами. Потому что для него, как и для любого другого чиновника, происходящее на Донбассе – естественный процесс оккупации. И обнародование фамилии Пашкова – не более чем ротационная случайность. Таких "не делегированных" на Донбассе – вагон и маленькая тележка. И это вовсе не вагон с углем.

Это вагон с оккупантами, которые воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинское оборудование, украинскую землю. Пашков – просто один из них, не первый и не последний. И в его назначении не стоит усматривать какую-то особую демонстрацию намерений, какое-то стремление показать Владимиру Зеленскому и его команде, что россияне теперь правят Донбассом.

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Вовсе нет. В том-то и суть ситуации, что это назначение – обыденность. То, что Донбасс – колония России, это такой же факт, как аннексия Крыма или признание Россией "независимости" Абхазии и Южной Осетии. Кремль никому ничего не демонстрирует, не хочет показать, какими будут его действия, если в Киеве не пойдут на уступки. Никому в российском руководстве не интересны эти уступки и надежды Зеленского на прекращение войны и возвращение Донбасса.

Российские чиновники просто управляют колонией.

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Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Донбасс не колония России. Донбасс просто Россия
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N Y
N Y
У заднеприводного очередной понос после случки.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А Урина-колония СШП?
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