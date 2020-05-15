Дом нардепа от "Слуги народа" пытались поджечь: детали ЧП с "коктейлем Молотова"

На Закарпатье во двор частного дома народного депутата от "Слуги народа" Михаила Лабы бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники. В ГУ НПУ Закарпатской области подтвердили факт происшествия. В результате поджога загорелась беседка во дворе.

"15 мая около 1 часа ночи в селе Невицкое, что в Ужгородском районе, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог", – говорится в сообщении.

Михаил Лаба Facebook Михаил Лаба

В результате поджога никто не пострадал. Огонь хозяева дома погасили собственными силами. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, избиение народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко, которое произошло в Сумах, было инсценировкой.

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