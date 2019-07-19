Дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская поддержала "Голос"

Дочь Лины Костенко, известный культуролог и литературовед, заведующая кафедрой украинистики Римского университета Sapienza Оксана Пахлевская поддержала партию Святослава Вакарчука "Голос" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

В интервью "Радио Свобода" она назвала приход Вакарчука в политику единственной настоящей европейской альтернативой для Украины, в чистом виде залогом ее возвращения к демократическому пути.

"Хотя Вакарчук – личность творческая, его программные позиции – очень четкие и концепционно новые", – пояснила Пахлевская.

Она отметила, что его идея дать возможность честным предпринимателям приобщиться к политике, к участию в государственном строительстве – это колоссальный ресурс, впрочем, поэтому у Вакарчука будет "яростное сопротивление олигархических сил".

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"Вакарчук – демократ по сознанию, ментальности, образованию, гражданской позиции. Поэтому неправильно сравнивать понятия "новой политики" у Зеленского и Вакарчука. Вакарчук – не популист, а явление классического гуманитарного интеллигента", – добавила дочь Костенко.

Пахлевская убеждена, что для лидера "Голоса" "понятие честно означает честно" и, если он ошибется, то признает это и исправит ситуацию, будет работать прозрачно. Она отметила, что развивая политическую силу, Вакарчук сумеет и на местах построить достойную вертикаль.

"Он сам по себе магнит для порядочности. Поэтому в его команде действительно новые люди, молодые эксперты, патриоты, но патриоты современные, с масштабным видением мира. Этот новый тип патриотизма, спасительный для Украины", – сказала литературовед.

Вакарчук и Пахлевская

По словам дочери Костенко, ее удивляет сравнения политсил Вакарчука и Зеленского, за этим, считает она, стоит желание нивелировать моральные и политические координаты лидера "Голоса". По мнению Пахлевской, это совершенно разные люди с разными политическими взглядами и сторонниками.

"Если бы сегодня Вакарчук имел широкий консенсус, Украина могла бы интегрироваться в Европу, возможно, за семь-восемь лет. Более того, его партия может стать одной из самых влиятельных проевропейских сил во всей Восточной Европе и принять участие в пересоздании и обновлении ЕС. А это означало бы и гарантированную международную субъектность Украины", – считает Пахлевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк также поддержал партию Святослава Вакарчука "Голос".

Позже и лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что проголосует за партию Вакарчука на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

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