Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова
Бывший "регионал" пожелал победы на выборах действующему мэру города
Как заявил Добкин, от участия в выборах он отказался в пользу Геннадия Кернеса
В воскресенье, 4 октября, народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов городского главы Харькова.
Эту информацию политик подтвердил на своем Telegram-канале. По данным портала KHARKIV Today, Добкин уже принес соответствующее заявление в Харьковскую городскую избирательную комиссию.
Как написал экс-кандидат в меры, он снял кандидатуру в пользу нынешнего главы Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего коронавирусом.
"Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – написал Добкин о Кернесе.
Документы для регистрации на местных выборах бывший нардеп подал 23 сентября как самовыдвиженец.
Как известно, в прошлом Добкин уже занимал должность харьковского городского головы, а также руководил государственной администрацией в области. Сейчас он возглавляет партию "Христианские социалисты".
О других кандидатах в мэры Харькова, которые заявили о желании возглавить город, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее городской глава Харькова Геннадий Кернес заявил, что решение экс-нардепа от "Партии регионов" Михаила Добкина баллотироваться в мэры города – это попытка использовать чужой политический капитал.
Добкин пояснил причины своей ссоры с Кернесом.