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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Так принижувати державу - це треба вміти

19.8т Читать материал на украинском

Думав, до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав...

Дивлюсь на поїздки Президента по областях - і "шляк трафляє", як кажуть на українській Галичині.

Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир.

Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" дебіли, що перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...

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Бити або штурхати жінок – не гідно чоловіків, особливо воїнів

Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту.

Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо посада Президента України - це не сцена, а відповідальність.

Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але поки що спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу.

Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде.

Новости
Хай ця клята Війна завершиться нашою українською Перемогою!

Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите.

Зробіть ставку не на "клоунів", (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у Вас ще не виросло.

Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо украінці - непереможна багатотисячолітня Нація.

Новости
Ще вип'ємо по сто грам у звільненому Донецьку і Луганську!

А отже - все буде добре і Все Буде Україна!

Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину.

Честь маю.

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Дмитрий Ярош Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Владимир Зеленский Выборы 2019
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Саме так і добре сказано. Люстраторко не виросло, особа яка ще нічого не зробила в житті для держави, яка не має ніякого досвіду в управлінні, яка не патріот своєї країни, яка не спілкується державною мовою, яка слухає голоси зі сторони не має поки що ніякого права вказувати тим хто знає більше від неї, хто щось зробив для країни, хто розбирається в основах державного будівництва. Тим більше люструвати, бо це відгонить дешевою помствою суперникам.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Надеюсь Яроша как и всех чмошников-атошников отправят в места не столь отдаленные-за убийства и грабеж граждан Украины.Ярош один из тех кто с криками Сала Украдине убивал других украинцев.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Алкашенко Пэтро, он не украинцев убивал, а, как и я, петухов русскоговорящих (ну, тех, которые кукарекают на языке и не умеют спілкуватися мовою) :)))
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
За три роки роботи парламенту VІІІ скликання найбільшими прогульниками пленарних засідань стали позафракційні народні депутати Дмитро Ярош, Андрій Білецький та Сергій Клюєв, а також депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін. Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/2238056-kvu-nazvav-naybilshih-progulnikiv-zasidan-parlamentu-za-tri-roki.html
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