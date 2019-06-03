Вчера в Харькове было несколько событий...

Так получилось, что мне довелось побывать в эпицентре происходящего и я решил поделиться своими мыслями с вами.

Разговор, конечно, здесь пойдёт о съезде "довiряй дiлам"...

Не думайте, что я ошибся! Банер именно с таким названием висел на центральном входе во Дворце спорта Харькова, где проходило это "мероприятие", точнее сказать "операция Г+Г". Сказывается наследие азировщины. Помните ? Вагiны, кiзякi, госпідар и другие "шедевры"!

Начну сначала...

За несколько дней нам стало известно о готовящемся "съезде" в Харькове.

И многие здравые демократические силы Харькова восприняли это сразу, как попытку реванша! Во-первых, место проведения - Дворец Спорта.

Это место очень "знаменательно" тем, что именно здесь 22 февраля 2014 года проходил "съезд юго-востока Украины", который собрали Кернес и Добкин. Тогда в Харькове уже находился беглый Янукович, который должен был выступить на этом съезде и объявить о создании отдельного от Украины региона - псевдореспублики. Но что-то пошло не так... Видимо Виктор Фёдорович не получил "добро" из-за поребрика и на съезд не приехал. Два верных вассала, Гена и Миша должны были выйти тогда и возле Дворца спорта со сцены торжественно объявить решение "съезда" о создании "свободной от Украинской хунты республики", но всё было совсем иначе! Несколько гружённых автомобилей ждали Кернеса и Добкина с тыльной стороны Дворца спорта и эти два "героя" забыв про выступление и бросив своих единомышленников прыгнули в машины и срочно уехали. Потом стало известно, что выехали они через пограничный пункт пропуска "Гоптовка" в Россию.

К сожалению эти двое через несколько дней вернулись, видимо получив от кого-то, какие-то гарантии и сегодня продолжают свою, на мой взгляд, явно антиукраинскую деятельность.

И вот через пять лет с небольшим Кернес опять "поднимает голову" под видом создания очередной партии. В неё соберётся весь харьковский "бомонд" партии регионов, который пять лет назывался "Возрождение" ну и некоторые "граждане РФ" из Одессы...

У меня довольное много сторонников, которые работают в окружении "хозяйственника Гены" и от них я часто получаю информацию разного рода.

Очень многие в Харькове действительно устали жить в "феодально-бандитском строе", который установил Кернес за десять лет своего "царствования".

Люди просто зная мстительность и подлость последнего, делают сейчас то, что могут сделать для пользы нашего многострадального города.

От них мне стало известно, что на этот "съезд двухген" была дана разнарядка главам всех районных администраций города согнать "делегатов" из числа работников образования, здравоохранения и других бюджетных организаций. Короче говоря - делайте что хотите, но чтобы собрали пять тысяч и заполнили зал!

Команда была, конечно, выполнена. Правда время "наши друзья" пытались менять, узнав о том, что мы обязательно придём туда и собираемся им устроить "коридор позора".

Я видел там и директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями, с которыми довелось работать на округе, будучи депутатом. Они стыдливо прятали глаза... А некоторые мне шептали на ухо - простите нас, но нас выгонят с работы.

И мне действительно жаль всех этих людей! Они в жару в выходной день вынуждены быть не с семьёй на природе, а слушать того, кто своей безмерной властью превращает их в молчаливых рабов!

Новости Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес

Но зато там было всё, как в "старые добрые времена" ссср на съезде кпсс - пирожки, бутерброды, чай.... Только водки не хватало! Наверное, потому что жарко...

Всем делегатам "съезда" довелось таки пройти через КОРИДОР ПОЗОРА и посмотреть в глаза матерям, потерявшим своих сыновей на войне с Россией и во время теракта возле того же самого Дворца спорта.

А вот Кернес, чувствуя свою постоянную безнаказанность, назвал собравшихся патриотов "отбросами", призвал всех покаяться и провести прямые переговоры с Россией.

По поводу переговоров со страной, отнявшей Крым у Украины и начавшей войну на Донбассе, хочу сказать две вещи.

Во-первых, я всегда знал и понимал, что Кернеса очень многое связывает с Россией и русским криминалом. И я совсем не исключаю его тесное сотрудничество с ФСБ России. Они там любят вербовать неблагонадёжных элементов для "совместной работы". Сегодня благодаря работе СБУ уже несколько чиновников из окружения Кернеса подозреваются в работе на ФСБ.

Как известно всё что делается в горсовете Харькова не проходит без благословения "биг-босса". Именно потому СБУ Украины должно работать дальше! Важен главный персонаж!

Во-вторых, я теперь догадываюсь о чем "попили кофе" в Израиле Кернес, Фукс, Хомутынник и Коломойский...

Это конечно мои догадки, но мне кажется, это такая многоходовочка, в которой два гены (Кернес и Труханов) сыграют свою роль для формирования новой коалиции в Верховной Раде.

Объясню коротко... В Харькове и Одессе достаточно много электората, который отдал свой голос за "Оппоблок" (Бойко, Медведчук, Рабинович...). И я подозреваю, что партия "двухген" имеет задачу перетянуть электорат Оппоблока" на свою сторону и протащить хотя бы мажоритарщиков в ВР, где вступит в коалицию с партией "Слуга народа".

Вот вам и очередной подконтрольный Кабинет Министров и многие другие государственные структуры нарисовались.

Я, конечно, не претендую на звание Нострадамуса, но в Украине всякое возможно в последнее время...

В чем я точно уверен, так это в том, что Кернес выполнит любое задание ради того, чтобы остаться у власти в Харькове. Он понимает, что в противном случае его ждёт только тюрьма! Пусть даже в специально построенной камере.

Главное, чтобы сегодня Президент Зеленский понял все эти "игры" очень опасные для безопасности и целостности Украины!

Ну и по поводу "упавшего" Жукова...

Конечно в Харькове таким образом закончили процесс "декоммунизации", но, к сожалению, это сыграет на руку тому же хитроумному Кернесу и поднимет рейтинг "золотого мальчика" Хомутынника, который в том самом округе, где упал Жуков, пойдёт в ВР от партии "двухген".

Ну и, конечно, хочу обратить внимание всех Украинцев, как совпадает мнение Кернеса и его друга Кадырова по поводу "падения Жукова"в Харькове! Странное "совпадение"? Не правда ли?!

А меня это даже не удивило... И это не смешно, а очень грустно!

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