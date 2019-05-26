Когда же будет реальная реакция Киева на нарушение основного закона Украины городской исполнительной властью Харькова во главе с Кернесом?!

6 февраля 2019 года исполнительный комитет Харьковского горсовета принимает решения о повышении проезда на электротранспорте и в метро. Проезд в трамвае и троллейбусе согласно этого решения поднялся с четырёх до шести гривен, в метро - с пяти до восьми гривен.

19 февраля Харьковский окружной административный суд двумя своими решениями приостановил решения Харьковского исполкома.

В любом городе Украины, живущем по Украинским законам уже на следующий день, т.е. 20 февраля тарифы должны были бы быть приведены в соответствии с решением суда именем Украины.

Но Харьковская городская исполнительная власть во главе с Кернесом живёт по своим "законам"! 20 февраля утром, по-тихому Кернес собирает ещё одно заседание исполкома, на котором они решили "дополнить" решение исполкома от 6 февраля, оставив тарифы повышенными. Тем самым исполком проведённый 20 февраля оставил без изменения решения исполкома от 6 февраля, которые приостановлены решением суда.

Друзья! Вы ещё не запутались?!

На самом же деле учитывая прошлое Кернеса, именно в "кручу, верчу, запутать хочу" и заключается вся его "работа на благо харьковчан"!

Новости Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес

В итоге, решения Харьковского окружного административного суда не выполняется и харьковчане продолжают переплачивать за проезд в трамваях, троллейбусах и в метро.

Ну а Кернес не останавливается и исполком Харьковского горсовета подаёт апелляцию на решение суда первой инстанции.

И 25 марта Харьковский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Харьковского городского совета, оставив старые тарифы.

Сегодня 26 мая 2019 года!

И вопреки решениям нескольких Судов именем Украины, харьковчане продолжают платить по ценам, которые нравятся Кернесу и КО!

В первую очередь это конечно же отразилось на "кармане" каждого харьковчанина, который пользуется услугами электротранспорта и метро.

По моим подсчётам ежедневно от незаконного повышения тарифов харьковчане в день переплачивают в карман "хозяйственника" 3-3,5 миллиона гривен. И если подсчитать общую сумму, незаконно отобранную у жителей украинского города, то за три месяца беззакония Харьковчан попросту ограбили на сумму, около 300 миллионов гривен!

Что же касается правовой оценки деяний Кернеса, как главы исполнительного комитета Харьковского горсовета, всего состава исполкома и пятидесяти пяти депутатов горсовета партии "Возрождение", проголосовавших за решение исполкома вопреки решениям суда, здесь явное уголовное правонарушение . Это статья 382 Уголовного Кодекса Украины.

На сколько мне известно сейчас ведётся досудебное расследование по этой статье, которое проводит прокуратура Харьковской области. Были заявления прокурора Харьковской области с обращениями к Харьковской городской исполнительной власти выполнять законное решение суда именем Украины. Но как говорится - "а воз и ныне там"!

Реакция Кернеса и КО равна НУЛЮ и Харьковчан продолжают грабить!

Но есть ещё один не маловажный момент, о котором хочу сказать в заключении.

Невыполнение Решения суда именем Украины - это нарушение нескольких норм (как минимум ст. 124 и ст.129) Основного Закона Украины - Конституции Украины!

Это означает, что Кернес, как Городской голова и председатель исполнительного комитета Украинского города Харькова игнорирует Конституцию Украины!

По каким же "законам" живёт Кернес?! Может быть по воровским?!

А может он уже создал в Харькове своё отдельное от Украины "феодальное государство" или свою "псевдореспублику", аналогичную "ЛДНР"?!

Именно поэтому я обращаюсь сегодня ко всем Народным депутатам в Киеве.

А главное, моё Обращение к вновь избранному Президенту Украины, как к Гаранту Конституции Украины!

Может ли быть Городским головой украинского города Харькова тот, кто нарушает Конституцию Украины?

Пора уже Вам всем обратить особое внимание на наш Харьков!

Нам харьковчанам нужен Мирный, развивающийся Украинский Харьков!

А для сохранения своей "феодальной власти" Кернес способен на многое! И это не громкие слова... Достаточно вспомнить все, что делал Кернес в 2013-14-м годах.

Я Вас предупредил!

Чтобы не было поздно...

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