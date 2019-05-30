Друзья!

Пришло время и мне высказать своё мнение о результате выборов президента.

Кому-то может не понравиться все, что я здесь напишу, но "маемо то шо маемо"...

Никогда не говорил и не буду говорить на "белое" - "чёрное"!

Я никогда не был сторонником Порошенко и не голосовал за него в 2014-м. Но его выбрали в первом туре и мне, как рядовому гражданину Украины оставалось только смириться с выбором большинства.

Любому человеку нужно дать возможность проявить себя, но при этом каждый из нас имеет право наблюдать и анализировать всё происходящее после вступления в должность нового президента и имеет право на критику. Мы же живем в демократической стране.

Я не хочу вдаваться в подробности, но точно начал понимать с самого начала каденции Порошенко, что начинаются какие-то "шаги на месте", а если точнее пробуксовки во всех тех направлениях, которые были приоритетными и востребованными во время Революции Достоинства.

Уже в конце 2015-го года я писал, что если будет продолжаться такая, мягко говоря, политика "ситуативных союзов" с явной пятой колонной Кремля, то реванш этих "бывших" просто неминуем.

Но все уже расселись по местам, т.е, по потокам и всем было всё равно!

И только периодически нам -Украинцам вбрасывали "громкие аресты" в Кабмине или Верховной Раде.... А тем временем "потихоньку" росли цены на энергоносители для рядовых Украинцев.

Потом начались "реформы" и появились новые "стражи порядка" - САП, НАБУ и НАЗК. Даже расшифровывать не хочу! Потому и не хочу, что ни я, ни Вы не видел реально посаженных за решётку высоких чинов! Хоть на пару-тройку лет?! Нет!

Про Мосийчука целое кино в Раде показали... Поставили на место и забыли.

Кооперативная схема по разворовыванию земли в Харькове...

Новости Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес

Громкие обыска! Обвиняемых много! Даже Миша Добкин в их числе. А вот "автора сценария" и "постановщика" всех этих "комбинаций" с харьковской землёй Гены Кернеса нет среди подозреваемых.

Кстати, суд по Добкину так и не начался.

Могу ещё много приводить подобных примеров "спортивной рыбалки" - поймал и отпустил...

Вот как у нас бывает в Украине!

Украдёт какой-нибудь человек, доведённый нищетой до отчаяния, например, велосипед и тюремный срок ему обеспечен. А воровать миллионы и миллиарды - это пожалуйста! Главное, чтобы умел вовремя поделиться.

Вот так делились и договаривались и что дальше?!

А дальше проигрыш! И закономерный на мой взгляд проигрыш.

И я сейчас ни в коем случае не выступаю тут, как сторонник Зеленского .

Скажу больше, я за него не голосовал. Также как когда-то не голосовал за Порошенко.

Но я уважаю выбор своих соотечественников и я изложил только некоторые причины такого выбора Украинцев.

Ну а дальше будем смотреть и наблюдать, как вновь избранный президент будет оправдывать оказанное высокое доверие. И здесь работы у него, на мой взгляд, гораздо больше, чем было у Порошенко.

Потому что сейчас начинается именно то, о чем я предупреждал в 2015-м году. Попытка реванша!

У нас в Украине появился "новый бизнесмен", олигарх, награждённый Путиным и близкий друг Кернеса, Павел Фукс. И судя по всему сюда он приехал не на экскурсию.

Геннадий Кернес и Павел Фукс

При Порошенко, по непонятным для меня причинам, Фукс получает украинское гражданство! Что это значит и за какие заслуги?!

С этим соответствующие органы обязаны немедленно разобраться.

Фукс с Кернесом уже сделали "визит вежливости" в Израиль к Коломойскому. И понятно, что не кофе пить они туда летали.

А вот тут и будет одно из важных испытаний для Президента Зеленского!

И мы очень скоро поймём, начнутся или нет сомнительные междусобойчики и рассказы про "законноизбранного мэра Харькова"?

Про того самого Кернеса, который вместе с Добкиным в феврале2014-го собрали съезд "украинского фронта" на котором должен был выступить уже сбежавший из Межигория, Янукович. Но Януковичу не хватило смелости и два друга Миша и Гена в тот же день прямо со своего съезда бежали в Россию.

И мы не забудем никогда выступление этих двух друзей, Миши и Гены на площади Свободы в Харькове под русскими флагами 1 марта 2014 года.

Через пару часов после их выступления была захвачена Харьковская областная государственная администрация. Был сорван государственный Флаг Украины, вместо которого на крыше администрации появился триколор!

Это тот самый Кернес, который после захвата Крыма инициирует и протягивает через ближайшую сессию Харьковского горсовета звание "Почетный гражданин Харькова" сенатору совета федерации Российской Федерации - Александру Шишкину, который голосовал за ввод российских войск в Крым.

И теперь, после избрания нового президента, Кернес и его коллега из Одессы по фамилии Труханов решили провести очередной съезд своей новой партии.

И что символично, что этот съезд, который пройдёт 2 июня в Харькове они будут проводить во Дворце Спорта! Именно там, где они проводили свой "украинский фронт" в 2014-м, явно готовясь к антиукраинским событиям.

Так что, работы у нового президента более, чем достаточно!

И главное, чтобы Владимир Зеленский не повторил ошибок своего предшественника и проявил принципиально жесткую, проукраинскую позицию! И никаких, даже ситуативных союзов с пятой колонной Кремля.

Только тогда есть реальная возможность войти в историю Украины, как Народный Президент!

Украинцы устали от договорняков между олигархами и циничного грабежа!

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