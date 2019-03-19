"Для Кремля лучше!" У Путина поставили условия новому президенту Украины

Лучшим вариантом для России станет, если в Украине будет избран президент, нацеленный на мир со всеми странами, в том числе и с Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Кремлю нужен кто угодно, только не действующий глава, передает ТАСС.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел в Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира", - отметил он.

Дмитрий Песков МК

Также, по словам Пескова, новый глава должен выстраивать отношения со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. "Это можно сказать однозначно", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах первым приоритетом будет вопрос деоккупации и возвращения Крыма.

"Кашу с Путиным варить и есть не собираюсь, на рыбалку бегать тоже", — ответил Порошенко на заявление главы РФ о том, что с нынешней украинской властью нельзя договориться и "каши не сварить".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!