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17 марта • обновлено в 16:52
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Директором ГБР может стать адвокат Януковича: у Порошенко забили тревогу

2.3т
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Фракция "Европейская солидарность" отметила недопустимость назначения руководителем Государственного бюро расследований адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий написал на странице в Facebook. Он отметил, что поскольку Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову главой Офиса Генпрокурора, а исполняющего обязанности директора ГБР вместо нее пока не назначили, то фактически руководит учреждением сейчас первый заместитель директора Госбюро Александр Бабиков.

"Хочу напомнить, что Бабиков не только был адвокатом Януковича. Он еще и публично солгал, когда отрицал свой конфликт интересов по делам Майдана. Но вместо того чтобы уволить адвоката Януковича, как этого требовали семьи "Небесной Сотни", власть делает его фактическим главой ГБР", – отметил парламентарий.

"Издевательство над Небесной Сотней": у Порошенко осудили назначения Бабикова директором ГБР

Политик отметил, что Бабиков в должности руководителя ГБР – это издевательство над памятью майдановцев и их семей.

"Сегодня все говорят о коронавирусе. Но нельзя молчать, когда власть делает "Антимайдан" государственной политикой. Бабиков как председатель ГБР – это откровенное издевательство над погибшими на Майдане и их семьями. Он должен быть немедленно уволен", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Николай Княжицкий Александр Бабиков
Место
Украина
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Раскина Элла
Раскина Элла
дрюкать майданечисть - благое дело. Истерика поролонов - свидетельство правоты Зеленского
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Откровенное издевательство над погибшими - это скрывать правду, нажившись на брехне . Так и скажите этому мордатому ворюге ! Пусть лучше расскажет о роли Пашинского и Парубия в этой истории, кстати куда это они вдруг исчезли ?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А мне кажется, что издевательство - это небесная скотня
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