"Издевательство над Небесной Сотней": у Порошенко осудили назначения Бабикова директором ГБР

Фракция "Европейская солидарность" отметила недопустимость назначения руководителем Государственного бюро расследований адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий написал на странице в Facebook. Он отметил, что поскольку Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову главой Офиса Генпрокурора, а исполняющего обязанности директора ГБР вместо нее пока не назначили, то фактически руководит учреждением сейчас первый заместитель директора Госбюро Александр Бабиков.

"Хочу напомнить, что Бабиков не только был адвокатом Януковича. Он еще и публично солгал, когда отрицал свой конфликт интересов по делам Майдана. Но вместо того чтобы уволить адвоката Януковича, как этого требовали семьи "Небесной Сотни", власть делает его фактическим главой ГБР", – отметил парламентарий.

Политик отметил, что Бабиков в должности руководителя ГБР – это издевательство над памятью майдановцев и их семей.

"Сегодня все говорят о коронавирусе. Но нельзя молчать, когда власть делает "Антимайдан" государственной политикой. Бабиков как председатель ГБР – это откровенное издевательство над погибшими на Майдане и их семьями. Он должен быть немедленно уволен", – отметил народный депутат.

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