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17 февраля • обновлено в 14:44
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"В Париже могут появиться российские танки": Макрона предупредили об угрозе

4.1т
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко заявил, что, говоря о необходимости построения "новой стратегии отношений" с Россией, президент Франции не осознает опасности, которую Кремль представляет для Европы.

"Такое видение ситуации, которая вызвана агрессивным поведением России не только в отношении Украины, но и в отношении западного мира, пробивает дорогу к появлению российских танков на улицах Парижа. Пусть Макрон к этому готовится", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В контексте международной инициативы "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованной накануне Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат заметил, что она не была случайной. "Это был пробный камень, чтобы посмотреть, проглотит ли его Украина и солидная экспертная среда", – сказал он.

Париж, российский танк, коллаж

Париж, российский танк, коллаж

"Это заявление – калька российской позиции в отношении Украины. Это попытка навязать общественному сознанию не существующую параллельную реальность вместо того, что происходит на самом деле", – подчеркнул Василенко.

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Напомним, выступая на Мюнхенской конференции, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выстраивать с Россией "отношения, основанные на доверии". Он предложил разработать новую стратегию отношений с РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участники Мюнхенской конференции согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на территории государства, а также в евроатлантическом регионе. Однако вскоре из-за текста разразился международный скандал. МИД Украины заявил, что он не отображает официальной позиции нашей страны.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мюнхенская конференция Холодная война между Западом и Россией Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Владимир Василенко Эммануэль Макрон
Место
Франция
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
французы наверное долго смеялись с украинского осла
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Макрон, как известно, каждый день начинает с чтения Обоза на мове, поэтому принял к сведению.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Посол Василенко прав - сапог русского солдата действительно топтал мостовые Парижа, Берлина и многих других европейских городов. Единственное уточнение: в подавляющем большинстве случаев это случалось ПОСЛЕ того, как французские, немецкие, польские и прочие сoлдаты попирали своими сапогами руcскyю землю. До того, как роccийская армия вошла в Париж в 1814-м году, Наполеон занял Москву в 1812-м. До "чуда на Висле" в августе 1920-го были поляки у ворот Киева в апреле. Прежде, чем красное знамя зареяло в 1945-м над берлинским Рейхстагом, немецкие танки стояли у стен Кpeмля в 1941-м…
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