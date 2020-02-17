"В Париже могут появиться российские танки": Макрона предупредили об угрозе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко заявил, что, говоря о необходимости построения "новой стратегии отношений" с Россией, президент Франции не осознает опасности, которую Кремль представляет для Европы.
"Такое видение ситуации, которая вызвана агрессивным поведением России не только в отношении Украины, но и в отношении западного мира, пробивает дорогу к появлению российских танков на улицах Парижа. Пусть Макрон к этому готовится", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.
В контексте международной инициативы "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованной накануне Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат заметил, что она не была случайной. "Это был пробный камень, чтобы посмотреть, проглотит ли его Украина и солидная экспертная среда", – сказал он.
Париж, российский танк, коллаж
"Это заявление – калька российской позиции в отношении Украины. Это попытка навязать общественному сознанию не существующую параллельную реальность вместо того, что происходит на самом деле", – подчеркнул Василенко.
Напомним, выступая на Мюнхенской конференции, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выстраивать с Россией "отношения, основанные на доверии". Он предложил разработать новую стратегию отношений с РФ.
Как писал OBOZREVATEL, участники Мюнхенской конференции согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на территории государства, а также в евроатлантическом регионе. Однако вскоре из-за текста разразился международный скандал. МИД Украины заявил, что он не отображает официальной позиции нашей страны.
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