Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской ОГАМихеил Саакашвили предлагал организовать коррупционную схему на Одесской таможне и получать от нее прибыль.
Об этом в эфире YouTube-программы "Свободный" журналиста Влада Сидоренко рассказал украинский дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
Коррупция на Одесской таможне
"Он предлагал мне работу, когда был главой Одесской области. Саакашвили предлагал мне стать заместителем Юлии Марушевской, которая тогда возглавляла таможню. Марушевская была бы лицом, а я был бы ее замом, чтобы "брить деньги" с таможни. А Марушевская была бы просто красивым лицом для западных стран. А я бы занимался финансовыми вопросами, чтобы приносить прибыль лично (Саакашвили – Ред.). Саакашвили предлагал мне собирать по 10% с каждого груза на одесской таможне и приносить ему", – рассказал он.
С его слов он отказался, потому что боялся за свою жизнь.
"За это могут и убить. Ведь это очень серьезный регион, там есть влияние мафии-групп и все остальное. Даже государство не может там навести порядок", – отметил Телиженко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Также стало известно Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона Украины.
Напомним, за время своей карьеры бывший высокопоставленный грузинский чиновник успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
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