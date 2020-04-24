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24 апреля • обновлено в 17:41
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Дипломат раскрыл коррупционную схему Саакашвили на Одесской таможне

2.2т
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Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской ОГАМихеил Саакашвили предлагал организовать коррупционную схему на Одесской таможне и получать от нее прибыль.

Об этом в эфире YouTube-программы "Свободный" журналиста Влада Сидоренко рассказал украинский дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

Коррупция на Одесской таможне

Коррупция на Одесской таможне

"Он предлагал мне работу, когда был главой Одесской области. Саакашвили предлагал мне стать заместителем Юлии Марушевской, которая тогда возглавляла таможню. Марушевская была бы лицом, а я был бы ее замом, чтобы "брить деньги" с таможни. А Марушевская была бы просто красивым лицом для западных стран. А я бы занимался финансовыми вопросами, чтобы приносить прибыль лично (Саакашвили – Ред.). Саакашвили предлагал мне собирать по 10% с каждого груза на одесской таможне и приносить ему", – рассказал он.

С его слов он отказался, потому что боялся за свою жизнь.

"За это могут и убить. Ведь это очень серьезный регион, там есть влияние мафии-групп и все остальное. Даже государство не может там навести порядок", – отметил Телиженко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Михеил Саакашвили Юлія Марушевська Андрей Телиженко
Место
Украина Одесса
Тег
коррупция
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Данилейко Владимир
Данилейко Владимир
Вдруг...со всех сторон поливают дерьмом Саакашвили. Ишь,как заволновались упыри. Значит ,нужно брать-как говорила секретарша в фильме Служебный роман.
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Pollak John
Pollak John
странно что этот дипломат не видит нынешних коррупционных схем )
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