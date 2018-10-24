Десятки тысяч украинцев требуют отменить повышение цены на газ — Тимошенко

Объявленные "Батьківщиною" акции с требованием отменить решение о повышении на 23,5% цены на газ проходят 24 октября в 160 городах Украины. В них участвуют десятки тысяч украинцев.

"У власти не пройдут никакие хитрости — переложить вину за повышение цены на газ и за ужасное состояние страны на кого-то другого", — подчеркнула Юлия Тимошенко, сообщается на сайте партии.

По словам лидера "Батьківщини", она уже объехала большую часть Украины и возмущению людей нет предела.

"Перейдены все красные линии! На всех площадях люди просили, чтобы мы сплотились и организовали движение против повышения тарифов", — отметила Тимошенко.

Политик напомнила, что десятки местных советов требуют от властей отменить антинародное решение, и в очередной раз призвала депутатов всех уровней встать на защиту людей. Также она сообщила, что ждет от председателя Верховной Рады ответа на обращение "Батьківщини" о созыве внеочередной сессии парламента.

"На этом заседании должен быть принят проект постановления, подготовленный нашей командой, о введении моратория на повышение цен на газ, тарифов на электроэнергию, тепло и горячую воду", — пояснила председатель партии.

В то же время, по ее мнению, сегодня вся страна понимает, что ответственность за бедность людей, за чрезвычайно высокие тарифы и низкий уровень жизни лежит исключительно на нынешней власти.

Юлия Тимошенко и народные депутаты передали в Администрацию президента обращение с требованием отменить решение о повышении цены на газ.

Политик также отметила, что новая власть снизит цену на газ для людей как минимум вдвое за считаные недели. А все причастные к принятию нынешнего решения будут привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко объяснила, кому выгодно повышение тарифов на газ.