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Десятки тысяч украинцев требуют отменить повышение цены на газ — Тимошенко

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Объявленные "Батьківщиною" акции с требованием отменить решение о повышении на 23,5% цены на газ проходят 24 октября в 160 городах Украины. В них участвуют десятки тысяч украинцев.

"У власти не пройдут никакие хитрости — переложить вину за повышение цены на газ и за ужасное состояние страны на кого-то другого", — подчеркнула Юлия Тимошенко, сообщается на сайте партии.

Десятки тысяч украинцев требуют отменить повышение цены на газ — Тимошенко

По словам лидера "Батьківщини", она уже объехала большую часть Украины и возмущению людей нет предела.

"Перейдены все красные линии! На всех площадях люди просили, чтобы мы сплотились и организовали движение против повышения тарифов", — отметила Тимошенко.

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Политик напомнила, что десятки местных советов требуют от властей отменить антинародное решение, и в очередной раз призвала депутатов всех уровней встать на защиту людей. Также она сообщила, что ждет от председателя Верховной Рады ответа на обращение "Батьківщини" о созыве внеочередной сессии парламента.

"На этом заседании должен быть принят проект постановления, подготовленный нашей командой, о введении моратория на повышение цен на газ, тарифов на электроэнергию, тепло и горячую воду", — пояснила председатель партии.

Десятки тысяч украинцев требуют отменить повышение цены на газ — Тимошенко

В то же время, по ее мнению, сегодня вся страна понимает, что ответственность за бедность людей, за чрезвычайно высокие тарифы и низкий уровень жизни лежит исключительно на нынешней власти.

Юлия Тимошенко и народные депутаты передали в Администрацию президента обращение с требованием отменить решение о повышении цены на газ.

Политик также отметила, что новая власть снизит цену на газ для людей как минимум вдвое за считаные недели. А все причастные к принятию нынешнего решения будут привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко объяснила, кому выгодно повышение тарифов на газ.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок газаЦена на газ
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Объект
ВО Батьківщина

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