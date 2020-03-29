Буславец подержали на должность главы Минэнерго

Народные депутаты, члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обратились в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее внести кандидатуру министра энергетики и окружающей среды на ближайшем заседании парламента.

Они также выразили поддержку Ольге Буславец, на кандидатуре которой после ряда собеседований, по данным ZN.UA, остановился президент Владимир Зеленский.

"17 марта в средствах массовой информации начала появляться информация о возможном назначении на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Буславец Ольги Анатолиевны. Мы хотим выразить поддержку этому кандидату и подчеркнуть, что Буславец О. А. является настоящим профессионалом в области энергетики, кандидатом технических наук, заслуженным энергетиком Украины. Более 14 лет Буславец работала на руководящих должностях в министерстве энергетики, где зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, умелый организатор, который действует планомерно и результативно. Последние годы она была на передовой реформирования рынка электрической энергии, активно способствовала обеспечению безопасности государства и финансовой стабильности субъектов энергетики, защите прав потребителей электрической энергии", – говорится в тексте обращения депутатов.

"Назначение Буславец О.А. на должность министра энергетики и защиты окружающей среды позитивно повлияет на отрасль и стабилизирует работу министерства. Мы уверены, что отбор Буславец как кандидата на пост министра, строится исключительно на профессиональных качествах и исключает какое-либо политическое влияние", – добавляют депутаты.

Также в обращении говорится, что большинство народных депутатов, членов профильных комитетов, считают сегодня нецелесообразным разделение министерства энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных министерства учитывая необходимость сохранения времени для решения насущных проблем энергетической отрасли Украины.

Ольга Буславец

"Поскольку энергетическая отрасль является фундаментальной для экономики государства, мы считаем, что Минэнерго должен возглавлять профессионал в энергетической сфере, а вопросы формирования и реализации внутренней политики должны быть возложены на первого заместителя министра", – отмечают они.

Депутаты просят "безотлагательно внести кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды на ближайшем заседании Верховной Рады", которая запланирована на 30 марта.

В качестве заместителя Буславец рассматривался нынешний и.о. министра энергетики Виталий Шубин, однако он не прошел полиграф. Его и Буславец проверяли в первую очередь на предмет возможного лоббизма интересов компаний Рината Ахметова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в "Слуге народа". Предварительно, министром энергетики и защиты окружающей среды станет Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

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