Скандал с братом Ермака разгорелся с новой силой: в сеть слили еще одно видео

В сети появилось новое видео с человеком, похожим на Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – который якобы договаривается с собеседником о коррупционной схеме.

Роликом поделилось Facebook-сообщество "ЄвроМайдан" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, что второго собеседника, который был автором съемки, на кадрах не видно. Запись велась на улице.

Скрин видео

Мужчины говорили о "распиле" денег на схеме в порту. На видео звучали суммы в $20 тыс. – за организацию встречи и $620 тыс. – за заход на порт. Упоминается общественная организация "Украинское бюро национального развития", через которую якобы проводилась легалезация.

Подчеркнем – подлинность видео не установлена.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, накануне народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Сам глава ОП Андрей Ермак заявил, что подал заявления в СБУ и ГБР по факту распространения видео. Он обвинил Лероса в клевете.

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