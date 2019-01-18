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Дело в Крыме: стало известно, как Собчак попала в Украину

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В Госпогранслужбе подтвердили, что российская журналистка и политик Ксения Собчак беспрепятственно пересекла границу Украины.

Оснований не пропускать ее у пограничников не было, заявил "Укринформу" помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

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"В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать ее не было. Поэтому она вчера (16 января – Ред.) вечером пересекла границу", – отметил он.

Слободян также добавил, что Собчак прибыла в Киев с частным визитом и во время собеседования цель поездки подтвердила.

Бывший народный депутат Тарас Черновил в комментарии ФАН подчеркнул, что российская журналистка не делала антиукраинских заявлений относительно Украины и Крыма.

"Она говорила о том, что принадлежность Крыма Украине следует решить еще на одном референдуме. С одной стороны, для нас такая позиция неприемлема. С другой стороны, Собчак подверглась остракизму со стороны всех российских СМИ", – напомнил политик.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Чорновил сообщил, что запрет въезда на территорию Украины после "незаконного пересечения границы с Крымом" не регламентируется жесткими законодательными нормами.

"При целом ряде обстоятельств украинское государство оставляет за собой право пропускать граждан РФ, которые, например, летают по маршруту "Москва – Симферополь". Это, в частности, касается адвокатов задержанных в Керченском проливе моряков", – отметил он.

Таким образом, въезд Собчак на Украину является "вопросом политической воли", добавил он.

"Говорить о том, что целью ее визита было повлиять на политическую ситуацию на Украине, смешно. В Украине к Собчак относятся с большим скепсисом. Здесь у нее нет влияния", – подытожил экс-нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Собчак назвала причину своего приезда в Киев.

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Персона
Ксения Собчак
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ксюшу скомпрометировали, форточка с Бандерой есть ... теперь можно встать на проспекте Бандеры и сказать, а где вы тут видите Бандеровцев ?
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Воронов Евгений, Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954)
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