Дело против Насирова сфабриковано, чтобы не дать ему работать – юрист

Ликвидация Государственной фискальной службы Украины может быть связана с тем, чтобы не позволить Роману Насирову работать и выполнять свои полномочия.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный эксперт, экономист, юрист Юрий Трачук.

Так, по его словам Кабинет министров Украины грубо нарушил трудовое законодательство при увольнении Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины.

"Кабинет министров настолько нелепый, что имея целый департамент и патронатную службу, все равно нарушил трудовое законодательство при увольнении не кого-нибудь, а главы государственной службы", – пишет он.

Кроме того, Трачук отметил, что чиновники готовы даже на ликвидацию ГФС только ради того, чтобы не позволить Насирову работать на своей должности.

Роман Насиров

В свою очередь, Владимир Мезенцев напомнил, что для освобождения Романа Насирова с должности вообще не было ни оснований, ни доказательств. "Дело тупо сфабриковано", – пишет юрист.

При этом он добавил, что все обвинения в коррупции также сфабрикованы из-за того, что доказательств нет, и дело против Насирова было на самом деле попыткой "показать цирк для того, чтобы отвести народный гнев от настоящих коррупционеров".

Как известно, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Таким образом, суд признал, что отстранение Насирова от должности в марте 2017 года и увольнение в января 2018 года были незаконными. Решение суда вступило в силу немедленно с момента его объявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров приступил к исполнению полномочий на посту главы ГФС 27 декабря 2018 года. Это подтверждается специальным приказом ведомства.