Дела против Порошенко возвращают Украину во времена Януковича – Квасьневский

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в эксклюзивном интервью "5 канала" отметил, что политические преследования против пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов, очень напоминают времена Януковича и точно не способствуют европейской интеграции Украины.

"Идея политического реванша достаточно сильная среди некоторых украинских политиков. Она неправильная, опасная, но это, на мой взгляд, объясняет, почему идет такой процесс", – считает Квасьневский.

Как известно, сопредседатели мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский 1 июля, в день заседания Печерского суда по делу Порошенко, обнародовали заявление против политических преследований в Украине.

"Мы с Коксом решили написать наше заявление, потому что знаем, как было в 12-14 годах во время президентства Януковича. Мы тогда от имени Европарламента приехали в Украину, чтобы помочь договориться с ЕС, подписать Соглашение об ассоциации и решить главную проблему политических заключенных, политиков, которые были тогда в тюрьме. И конечно для Евросоюза, для Европейского парламента было абсолютно неприемлемо, что страна, которая стремится быть вместе с Европой, нарушает основные принципы ЕС – право, законы, независимые суды и политически влияет на правосудие ", – напомнил экс-президент Польши.

"Мы все-таки думали, что вернуться к этим временам 12-14 лет будет невозможно. К сожалению, мы видим, что это сейчас происходит", – предостерег Квасьневский.

"Когда мы написали это заявление с Коксом, мы, конечно, имели в виду не только Петра Порошенко. Мы думали обо всех, кто сегодня стали жертвами системы политического давления на правосудие, на суды, на судей, на всю судебную процедуру", – подчеркнул он.

Квасьневский также отметил, что для Порошенко это заявление было сюрпризом. "Мы не говорили об этом. Однако наша позиция не была сюрпризом, ведь еще год назад уже была первая информация, что новый президент хочет посадить бывшего президента. Я сказал тогда в интервью BBC, что это будет большой ошибкой. Если Украина пойдет по пути политического реванша – это не будет воспринято. Это будет политическая ошибка. И тогда Порошенко сказал во время встречи, что он благодарен за мои слова, ведь они показали, как демократические политики понимают все, что происходит в Украине против бывшего президента", – рассказал Квасьневский.

Он отметил, что реакция мира на политические преследования в Украине очень критической.

"Конечно, страны, где главным принципом не только политики, но и государства, является верховенство закона, Конституция, независимые суды, – за эту историю Украину будут сильно критиковать. Президент Зеленский говорит, что Украина хочет быть внутри европейской системы. Она стремится быть членом ЕС и НАТО. Конечно, если суды не будут независимыми, если власть будет влиять на суды, законы, судебную процедуры – то это противоречит главному принципу ЕС и НАТО. Конечно, это усложнит этот процесс. Мы в каком-то смысле вернемся в 2012 лет, когда Европа сказала: мы подпишем Соглашение об ассоциации с Украиной, если будет серьезная реформа судов и не будет политического влияния", – предостерег Квасьневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, политические преследования против него – это месть неопытного президента Владимира Зеленского, в окружении которого есть представители "пятой колонны" Кремля.