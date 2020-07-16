30 лет назад 16 июля 1990 года Верховная Рада тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Документ вплотную приближал Украину к выходу из состава СССР. Народный депутат нескольких предыдущих созывов Тарас Стецькив, который 30 лет назад был одним из непосредственных участников тех событий, рассказал, что принимать такие декрарации в то время уже было трендом – на тот момент уже и парламенты стран Балтии, особенно парламент Российской Федерации поднял эту тему, передает "Радио Свобода".

"Одним из наших аргументов было то, что подобные документы рассматривают парламенты других союзных республик. Напомню, что первая сессия парламента открылась 15 мая, а уже в конце мая тогдашняя оппозиция – "Народный совет" – поставила вопрос о написании и заключения Декларации о государственном суверенитете Украины. И одним из наших основных аргументов было то, что подобные документы рассматривают парламенты других союзных республик", – отметил он.

По его словам, это не была отмашка из центра – это парламенты союзных республик, в том числе и российский, делали вопреки тогдашней политике союзного центра во главе с Горбачевым.

"Это не было указание из центра, это была инициатива тогдашних крепнущих элит союзных республик. В первую очередь балтийских, но важную роль сыграла и позиция, которую тогда занимал российский парламент", – отметил Стецькив.

На фото – народные депутаты-члены оппозиционной Народной Рады Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь, Генрих Алтунян.

Декларацию о независимости Украины приняли 30 лет назад: как решились на прорывной документ

Напомним, в преамбуле этого документа указано:

"Верховная Рада Украинской ССР,

выражая волю народа Украины,

стремясь создать демократическое общество,

исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека,

уважая национальные права всех народов,

заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины,

признавая необходимость построения правового государства,

с целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины,

ПРОВОЗГЛАШАЕТ

государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях".

Оригинальный текст Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990 года:

Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация о государственном суверенитете Украины

Декларация о государственном суверенитете Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 30-ой годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.