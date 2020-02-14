"Давайте интим, не останавливайтесь!" Малюська показал откровенную переписку с женой

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал на своей странице в Facebook личную переписку со своей женой Людмилой Рабчинской.
"Именно так выглядит и этим ограничивается празднование Дня святого Валентина в браке с чиновником", – написал он. При этом на обнародованном скриншоте можно увидеть его фото с воздушным поцелуем, а также аналогичный ответный снимок от его супруги.
Семья Дениса Малюськи
"24"
Также на снимке можно заметить, что жена в телефоне у Малюськи подписана "Умничка".
Facebook Дениса Малюськи
Не все пользователи оценили эту трогательную попытку чиновника. "Вы не считаете, что выставляя свою личную жизнь напоказ, вы вредите своему имиджу?" – спросили некоторые в комментариях.
При этом телеведущий Владимир Петров с иронией написал: "Очень интересна ваша личная жизнь. Давайте интимное видео, не останавливайтесь!".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська опубликовал странное фото, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж из-за возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука после скандала с пленками.
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