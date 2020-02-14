"Давайте интим, не останавливайтесь!" Малюська показал откровенную переписку с женой

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал на своей странице в Facebook личную переписку со своей женой Людмилой Рабчинской.

"Именно так выглядит и этим ограничивается празднование Дня святого Валентина в браке с чиновником", – написал он. При этом на обнародованном скриншоте можно увидеть его фото с воздушным поцелуем, а также аналогичный ответный снимок от его супруги.

Семья Дениса Малюськи "24"

Также на снимке можно заметить, что жена в телефоне у Малюськи подписана "Умничка".

Facebook Дениса Малюськи

Не все пользователи оценили эту трогательную попытку чиновника. "Вы не считаете, что выставляя свою личную жизнь напоказ, вы вредите своему имиджу?" – спросили некоторые в комментариях.

При этом телеведущий Владимир Петров с иронией написал: "Очень интересна ваша личная жизнь. Давайте интимное видео, не останавливайтесь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська опубликовал странное фото, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж из-за возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука после скандала с пленками.

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