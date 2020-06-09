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9 июня • обновлено в 12:05
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Данилюк предупредил о возможных досрочных выборах нардепов

1.1т
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В Украине назревает конфликт между Верховной Радой и Офисом президента, который может завершиться досрочными парламентскими выборами.

Об этом в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. По его мнению, причина состоит в том, что руководство страны воспринимает монобольшинство как "стадо баранов".

"Конфликт возникнет, и я думаю, что это закончится досрочными парламентскими выборами. Хотя бы потому, что это не стадо баранов", – заявил Данилюк.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "искусственно преувеличивает свою субъектность", заявляет, что может урегулировать какой-либо государственный вопрос, хотя такие полномочия не предусмотрены для этой должности.

Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, коллаж

Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, коллаж

"В чем огромные риски для президента? Он каждый раз увеличивает ожидания от себя", – заметил Данилюк.

В этом контексте он допустил, что в украинском политикуме может сложиться ситуация, когда президент не сможет распустить парламент. "Было много примеров, когда хочешь разогнать, а не можешь. Ты сказал "А", а "Б" сказать не можешь. С этого начинается лавинообразное падение субъектности. На глазах. Она будет просто заваливаться. И это будет тем самым моментом – когда "нишмагла", – предупредил экс-чиновник.

Полную версию интервью Александра Данилюка читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилюк заявил, что обещания Зеленского добиться мира на Донбассе и заявления главы его офиса о существовании плана "Б" можно трактовать как договоренности с Россией.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Гостре Питання
Персоны
Александр Данилюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Офис президента
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