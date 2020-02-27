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27 февраля • обновлено в 11:08
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Данилюк заявил, что Зеленский выбрал не тот путь после победы на выборах

5.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский уделяет большее внимание тем делам, которые несвойственны главе государства. При этом лидер украинцев отодвинул вопрос национальной безопасности на задний план.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"К сожалению, вопрос нацбезопасности так и не получил должной приоритетности. Так получается, что Зеленский чрезмерно фокусируется на тех темах, которые несвойственны институту президента: текущая экономическая политика, социальная", – сообщил он.

Данилюк и Зеленский

Данилюк и Зеленский

Данилюк пояснил, что Украина является парламентско-президентской республикой, и при этом Зеленский занимается теми вещами, которые закреплены за Кабинетом министров.

"Президент должен выполнять функцию лидера нации. И в первую очередь заниматься вопросами безопасности и международной политики. На данный момент необходимый баланс приоритетов еще не достигнут. И случилось это из-за того, что еще летом прошлого года, когда формировалась команда, был выбран неправильный подход. Уже тогда было решено построить пирамиду ответственности с Зеленским во главе. Хитроумные товарищи внушали ему, что только так и должно быть, и он должен принимать все решения", – подчеркнул экс-глава СНБО.

Напомним, что 27 сентября 2019 года секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Данилюк рассказал, как президент Дональд Трамп сорвал переговоры США и Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Александр Данилюк
Место
Украина
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