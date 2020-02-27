Данилюк заявил, что Зеленский выбрал не тот путь после победы на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский уделяет большее внимание тем делам, которые несвойственны главе государства. При этом лидер украинцев отодвинул вопрос национальной безопасности на задний план.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"К сожалению, вопрос нацбезопасности так и не получил должной приоритетности. Так получается, что Зеленский чрезмерно фокусируется на тех темах, которые несвойственны институту президента: текущая экономическая политика, социальная", – сообщил он.

Данилюк и Зеленский

Данилюк пояснил, что Украина является парламентско-президентской республикой, и при этом Зеленский занимается теми вещами, которые закреплены за Кабинетом министров.

"Президент должен выполнять функцию лидера нации. И в первую очередь заниматься вопросами безопасности и международной политики. На данный момент необходимый баланс приоритетов еще не достигнут. И случилось это из-за того, что еще летом прошлого года, когда формировалась команда, был выбран неправильный подход. Уже тогда было решено построить пирамиду ответственности с Зеленским во главе. Хитроумные товарищи внушали ему, что только так и должно быть, и он должен принимать все решения", – подчеркнул экс-глава СНБО.

Напомним, что 27 сентября 2019 года секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Данилюк рассказал, как президент Дональд Трамп сорвал переговоры США и Украины.

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