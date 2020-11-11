Данилов призвал ЦИК немедленно обнародовать результаты местных выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Центральную избирательную комиссию Украины принять меры по немедленному установлению и обнародованию результатов голосования на местных выборах.

С соответствующим заявлением он обратился в письме на имя председателя ЦИК Олега Диденко, который опубликовала пресс-служба СНБО. В нем подчеркивается, что ЦИК в условиях нового избирательного закона "проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными".

"Вместе с тем аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", – отметил Данилов.

Он напомнил, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденным постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года №163, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам является 6 ноября 2020-го.

Однако, отметил секретарь СНБО, по состоянию на сегодня (11 ноября. – Ред.), в определенной части территориальных округов соответствующие результаты так и не установлены.

"Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", – подытожил Данилов.

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