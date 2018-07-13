"Дали результат": Рада ушла на каникулы до осени

Верховная Рада завершила восьмую сессию, и народные депутаты ушли на каникулы до сентября.

"Никто не мог поверить, что в пятницу 13-го депутаты смогут закрыть сессию и принимать законы. Все те, кто говорили, что парламент не способен действовать, увидели огромный потенциал украинского парламента, избранного после Майдана", – сообщил с трибуны спикер Рады Андрей Парубий.

По его словам, депутатам за время восьмой сессии удалось принять закон о Высшем антикоррупционном суде и законе о национальной безопасности. Кроме того, парламент согласовал важные кадровые вопросы, в том числе по Счетной палате, Национальному банку и Уполномоченного по правам человека.

Парубий отметил, что Рада приняла почти 20 законов, необходимых для выполнения соглашения о европейской интеграции Украины, а также провела серьезную работу в комитетах.

"Одна из ключевых задач, которую удалось выполнить, это создание межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова, показывающей межпарламентское сотрудничество и украинское лидерство в балто-черноморском поясе. Поездки спикеров Польши, Молдовы, Украины, Грузии в Вашингтон ужи дали свой результат", – сообщил он.

Спикер парламента акцентировал внимание на принятии резолюции во время саммита стран Восточной Европы, являющейся концепцией "Щита Европы, который создают государства перед российской угрозой.

В течение восьмой сессии было принято 88 законов в целом, в первом чтении – 49 законов и поддержано 37 постановлений.

Парубий также поблагодарил депутатов, которые помогали принимать решения. По его словам, самая большая благодарность адресована фракции БПП, которая является фундаментом в парламенте.

Кроме того, спикер поблагодарил президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и все правительство за плодотворное сотрудничество.

"Это пример накануне тяжелого, предвыборного года. Верховная Рада, как и была, так и будет центром стабильности. Стабильная Верховная Рада – стабильная Украина!" – резюмировал Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.