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22 мая • обновлено в 22:35
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"Что-то сказал и что-то показал": Гордон рассказал, как переубедил нардепа относительно Гиркина

3.4т
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Дмитрий Гордон заявил, что нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко изменил свое мнение о его интервью с террористом Игорем Гиркиным после того, как журналист ему "что-то сказал и что-то показал".

Эту информацию он озвучил в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Гордона, изначально Гончаренко очень резко высказывался относительно интервью. Но после журналист пригласил его к себе и смог переубедить.

"Господин Гончаренко очень резко выступил против меня. Я сказал: "Алексей, я что-то вам скажу на ухо, что-то покажу, и вы после этого будете совершенно другое говорить". Он не побоялся, приехал ко мне. Я ему сказал что-то и что-то показал. И он после этого мне сказал: "Дмитрий, я все понял, я был не прав", – рассказал Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, признания террориста Игоря Гиркина в убийстве троих украинцев, которые он дал в интервью Дмитрию Гордону, станут доказательственной базой для дела против него.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Алексей Гончаренко Дмитрий Гордон Савик Шустер
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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