Что собрались изменить "слуги народа": опубликована полная программа партии Зеленского

В воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" обнародовала свою предвыборную программу. Ее она разделила на 16 ключевых рубрик. В частности, политическая сила рассказала, как намерена изменить власть, преодолеть коррупцию, реформировать сектор безопасности и обороны, позиционировать Украину в мире и многое другое.

Детальный план обнародован на официальной странице "Слуги народа" в Facebook. "Украина нуждается в кардинальных изменениях. Это подтвердило голосование за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Но старая политическая система, система коррупции, лжи и произвола не хочет и не способна измениться. Необходима консолидация всех ветвей власти", – говорится в комментарии.

"Слуга народа" Скриншот видео

"Партия "Слуга народа" идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную Раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и ​​политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной Страной Мечты", – добавили в политсиле.

Ниже приводим полный текст программы без изменений.

За время каденции мы реализуем следующие приоритеты:

1. Очищенная, обновленная и ответственная власть

• Упраздним неприкосновенность народных депутатов.

• Введем механизм отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей.

• Создадим механизм народного вето на только что принятые законы.

• Введем механизмы влияния граждан на решения власти через референдумы.

• Вернем ответственность чиновников за незаконное обогащение.

• Введем выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование.

• Проведем децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами: передадим максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратим государственные администрации на префектуры европейского типа.

• Избавим владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты.

2. Уничтожение системной коррупции

• Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.

• Осуществим радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры.

• Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов, неэффективные или скомпрометированные органы – перезапустить.

• Внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров.

• Введем систему денежного вознаграждения для граждан при обнаружении коррупции.

• Избавим СБУ, ГПУ и Нацполицию несвойственных им функций ущемления бизнеса.

3. Безопасность и оборона

• Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

• Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП.

• Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО.

• Остановим отток ценных кадров из армии, введем систему обучения и переобучения солдат и офицеров.

• Введем жесткие наказания за коррупцию и хищение в Вооруженных силах и Минобороны.

• Децентрализуем и демонополизируем оборонительные госзакупки.

4. Украина в мире

• Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

• Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.

• Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки.

5. Справедливый, независимый и доступный суд

• Перезагрузим Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

• Усилим возможности общественного контроля за судебной системой.

• Введем добропорядочность и профессионализм как главные критерии отбора судей.

• Уменьшим размер судебного сбора.

• Запустим полноценные институты мировых судей и суда присяжных.

6. Реформа правоохранительных органов

• Освободим бизнес от произвола чиновников и рейдеров – значительно сократим перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность.

• Введем механизм надежной защиты свидетелей.

• Внедрим неотвратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.

• Законодательно урегулируем право владения оружием.

7. Экономическая стратегия

• Проведем национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний.

• Создадим Национальную экономическую стратегию с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев.

• Проведем демонополизацию ключевых отраслей, сделаем Антимонопольный комитет независимым и эффективным.

• Введем режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения.

8. Наилучшие условия для бизнеса

• Проведем аудит функций и, соответственно, сокращения госорганов.

• Создадим возможность одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке.

• Введем налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия.

• Примем стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса.

• Избавим Государственную фискальную службу правоохранительной функции, оставив только сервис.

• Полностью переведем налоговые и таможенные процедуры в цифровой формат.

• На законодательном уровне гарантируем неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства – физических лиц.

• Введем простую процедуру электронного открытия и закрытия бизнеса, обеспечение защиты миноритарных акционеров и корпоративной прозрачности; сократим количество процедур в строительстве и отводе земли.

9. Реформирование социальной сферы

• Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения.

• Введем "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

• Внедрим второй уровень государственного пенсионного обеспечения.

• Переведем все социальные льготы в денежную форму.

10. Инновационная экономика

• Внедрим государственную программу поддержки инноваций, целевую прозрачную поддержку отраслей, способных стать локомотивом развития экономики.

• Введем программу обеспечения покрытия 100% территории страны широкополосным интернетом.

• Создадим условия для интеграции цифровых валют в правовое поле Украины.

11. Энергетика и тарифообразование

• Введем государственную стратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании.

• Создадим условия для развития "зеленой" энергетики с одновременным предотвращением рисков монополизации отрасли.

• Упраздним все формульные ценообразования вроде "Роттердам +".

12. Инфраструктура

• Внедрим независимый контроль качества строительства и ремонта автомобильных дорог.

• Создадим законодательные условия для строительства бетонных дорог.

•Демонополизируем области пассажирских и грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

13. Защита окружающей среды

• Создадим законодательные стимулы для строительства мусороперерабатывающих заводов.

• Введем электронную маркировку деревьев для противодействия незаконной вырубке лесов.

• Введем уголовную ответственность за незаконную вырубку лесов и грубые нарушения правил обращения с отходами.

14. Образование и наука

• Обновим образовательную и научную инфраструктуру.

• Введем базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат.

• Оптимизируем сеть высших учебных заведений.

• Введем равноправие государственных и частных учебных заведений.

15. Доступная медицина

• Введем систему обязательного медицинского страхования.

• Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.

• Переведем всю медицинскую документацию в электронную форму.

• Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.

• Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.

• Создадим условия для развития профилактической медицины.

16. Национальная идентичность и гражданское согласие

• Введем гуманитарную политику, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины.

• Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования.

• Разработаем государственные программы системных контактов с украинскими диаспорами.

• Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ‏политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского 9 июня провела свой решающий съезд, на котором обнародовала и утвердила список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.

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