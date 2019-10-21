"Договориться? Флаг в руки!" Чорновил объяснил, как Путин "раздавит" Зеленского на переговорах

Известный украинский политик Тарас Чорновил поделился историей своей встречи с Владимиром Путиным в 1990-х годах и объяснил, как нынешний президент России "ломает" собеседников.

"Владимир Зеленский относится к людям, которые верят, что они смогут договориться с Путиным. Ну… Флаг в руки", – заявил Чорновил в эфире ObozTV и предупредил президента Украины об опасности прямых переговоров с главой Кремля.

"Я разговаривал с Путиным целый час. Еще когда Путин был "Володенька, организуй нам кофейку" и чемоданчик носил за Собчаком (первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. – Ред). А я был депутатом Львовского областного совета… Когда российская делегация приехала в Украину "увещевать хохлов, чего это вы тут "незалежность" задумали делать", – вспомнил политик.

По словам Чорновила, встретиться с Путиным ему довелось в конце августа 1991 года в приемной своего отца – ныне покойного Вячеслава Чорновила, который в то время был народным депутатом и главой Львовского областного совета.

"Я привез документы на подпись. Мне сказали ждать, потому что у него (Вячеслава Чорновила. – Ред.) совещание с Собчаком. Я сидел с Путиным, и мы час трепались", – отметил он.

"Путину от меня ничего не было нужно, и он тогда был фактически никем, но он из меня "выжал" все, что только можно было. Я впервые в жизни почувствовал, что значит быть абсолютно выжатым лимоном", – признался Чорновил.

Он уточнил, что дискуссия с Путиным шла о "мировоззренческих вещах", в частности, о недавно провозглашенной независимости Украины.

Основываясь на своем опыте, Чорновил выразил уверенность, что Путин с легкостью "продавит" Владимира Зеленского.

"Когда я вспоминаю о Януковиче, то очень хорошо понимаю, почему Путин в тот момент, когда ему стало нужно, за 45 минут сломал Януковича… А теперь представьте себе Зеленского, который искренне верит, что он Путина переубедит. Да вы что! Путину никакой Зеленский не нужен. Путину нужно его додавить", – подчеркнул он.

На вопрос, как именно Путин "дожимает" своих собеседников, Чорновил ответил:

"Он делает скачки, заходит с флангов. Он обходит. Он резко прерывает какую-то тему, в которую ты вроде уже втянулся и настроился. Перескакивает на другую… Он отыскивает темы, в которых ты слаб, и начинает на них развивать какую-то вопросы, использовать софизмы. Вытягивает, чтобы ты сказал: "Да, конечно. Владимир, вы правы". Один раз из тебя это вытянет – и этот плацдарм занимает. Вот что страшно с Путиным, и почему меня пугают любые переговоры Зеленского с Путиным – телефонные, очные".

"Путин из тебя вытянул какой-то тезис – все. Он в этом тезисе сидит и назад не отходит. Он держит этот плацдарм и начинает наступать уже с него", – добавил он.

"Из того разговора я очень хорошо помню модель того, как Путин общается с людьми. Не сомневаюсь, что сейчас он научился общаться гораздо более серьезно. И в отличии от меня, в отличии от Зеленского – он знает, что ему нужно", – подытожил Чорновил.

Владимир Путин и Анатолий Собчак в 1990-х vladtime.ru

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