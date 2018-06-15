ЧМ-2018: Запад ткнули носом в бессилие перед Путиным

Цивилизованный мир, который позволил главе РФ Владимиру Путину так комфортно себя чувствовать во время проведения ЧМ-2018, расписался в собственной беспринципности и нравственном бессилии.

Данное мнение в колонке на "Эспрессо" высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников, напомнив, что генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу придётся беседовать с российским президентом о судьбе Олега Сенцова и других украинских заложников, поскольку с таким призывом обратились к нему представители 38 стран мира.

"И сам факт того, что генеральному секретарю ООН придётся разговаривать с руководителем страны, в которой проходит футбольный чемпионат, о политических заключённых - гражданах другой страны, еще раз подчеркнёт всю двусмысленность ситуации с этим чемпионатом", - отметил он.

Портников подчеркнул, что факт проведения чемпионата в стране, которая развязала войну и дестабилизирует ситуацию во многих регионах мира, ставит любого политика, который приедет на чемпионат, в сложную ситуацию.

"Тот, кто приедет в Москву на матчи - как генеральный секретарь ООН - вынужден будет говорить с Владимиром Путиным отнюдь не о футболе", - считает журналист.

При этом самого Путина это устраивает, ведь российскому президенту важно не то, о чем с ним говорят, а то, что к нему приезжают.

"То, что несмотря на агрессию и убийства, Россия не находится в международной изоляции - чемпионат проходит, политики присутствуют, все хорошо. Ни на какое выполнение требований цивилизованного мира он не пойдёт, никаких заключённых не освободит. Максимум - продемонстрирует гуманность в виде разрешения украинскому омбудсмену посетить заложников. И будет бравировать этим перед своими западными собеседниками", - подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018.