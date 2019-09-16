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16 сентября • обновлено в 14:22
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Членство в ЕС и НАТО: еще одна страна Европы выразила мощную поддержку Украине

1.5т Читать материал на украинском

Словакия будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью Европейского Союза.

Об этом в понедельник, 16 сентября на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Госпожа Чапутова заверила в дальнейшем содействии интеграции Украины в Европу на основании полного выполнения договора ассоциации с Евросоюзом. А также по углублению практичного сотрудничества с НАТО, что усилит оборонные способности нашей страны", – заявил президент.

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Президент Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", – акцентировал гарант.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский

Офис президента

Также украинский лидер ожидает, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал Украину, заявив, что уступки западных стран в отношении России могут привести к началу новой войны.

Также новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной.

При этом, президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан – полноценное членство в ЕС.

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Персоны
Зузана Чапутова Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НАТО Европейский Союз ОБСЕ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Выражаю и я мощную поддержку Украине. А теперь марш копыта в холодной воде мыть
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