Україна щорічно витрачає близько 2 млрд грн на те, щоб залатати дороги від ям і руйнувань, спричинених фурами. Саме вантажівки з перегрузом провокують наші мости "втомлюватись". А реформу габаритно-вагового контролю роками блокували ті, кому важливішим було збагачення, а не життя наших громадян.

Міністерство інфраструктури готове перезавантажити Укртранбезпеку, щоб максимально автоматизувати процеси й знищити усю можливу корупцію, а тим самим змінити підхід до габаритно-вагового контролю безпеки на транспорті.

Нас не лякають розмови про необхідність ліквідації органу контролю безпеки на транспорті, бо це ніщо інше, як спроби завадити запровадженню прозорих методів контролю з мінімізацією впливу людини. Супротив таким новаціям ми вже проходили, коли запускали систему автофіксації порушень ПДР. Але уже бачимо наскільки уважніше почали їздити наші водії.

За дослідженнями Світового банку щорічні втрати ВВП країни внаслідок незадовільного стану автошляхів складають 3-4%. 40 % усіх вантажівок рухаються з порушеннями габаритно-вагових обмежень. Вони не лише руйнують дороги, а й стають причиною виникнення ДТП. Наприклад, довжина гальмівного шляху перевантаженої фури збільшується на близько 10 % (пропорційно до маси транспортного засобу). Це призводить до того, що у критичних ситуаціях подібними транспортними засобами неможливо адекватно керувати. Також порушення допустимих габаритних параметрів – зменшує дистанцію між учасниками дорожнього руху і стає причиною аварій, а як наслідок – смертей і каліцтв. Нам потрібно запозичити досвід із Польщі, де ефективно діє система роботи інспекції дорожнього транспорту. І вона є окремим органом, не підпорядкованим міністерству внутрішніх справ. Також орієнтуємося на досвід Німеччини, Литви, Австрії.

Також ми хочемо забезпечити інспекторам гідну оплати праці, впровадити бодікамери та е-протоколи, зробити контроль цілодобовим.

Що вже зроблено?

У тестовому режимі з 13 травня працює функціонал збору даних з 5 стаціонарних вагових комплексів КМДА (м. Київ). Найближчим часом планується підключення стаціонарного комплексу КП "ДАЧНЕ" в Одесі та 6 WIM, встановлених навколо Києва.

Розроблено законопроєкт, який дає надає органам місцевої влади можливість встановлювати автоматичні комплекси ГВК. Контроль здійснюватиметься без участі інспекторів Укртрансбезпеки на дорозі, а частина штрафів спрямовуватиметься в тому числі до місцевих бюджетів.

З 13 травня в режимі 24/7 працюють вагові комплекси КМДА в Києві, з 1 червня в цілодобовому режимі запрацювали ще 2 комплекси в Умані та Одесі. Завдяки цілодобовому режиму роботи у Київському регіоні маємо втрічі кращі результати, ніж за 8 годинний робочий день, - складено 823 акти про перевищення габаритно-вагових параметрів, нараховано плати за проїзд 198 тис. євро, та складено 938 актів про порушення автомобільного законодавства під час перевезень пасажирів і вантажів.

У березні Уряд збільшив граничну кількість інспекторів Укртрансбезпеки на 200 осіб, але для ще більш дієвого контролю ми запропонували ОДА, міським головам та іншим зацікавленим організаціям також долучитися до цієї роботи.

Що плануємо зробити найближчим часом?

До кінця року - впровадити центр обробки даних Укртрансбезпеки, щоб повністю автоматизувати всі процеси, зробити мінімальний вплив людського фактору та здійснювати роботу ще оперативніше.

Автофіксація правопорушень габаритно-вагових параметрів запрацює також до кінця року, після промислового запуску ЦОД та прийняття законопроєкту про зміни до деяких законодавчих актів України щодо здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті габаритно-вагового контролю.

З 22 червня в цілодобовому режимі запрацюють пересувні вагові комплекси у Миколаєві, Бердянську та Маріуполі. А з липня почнуть роботу по два пересувних вагових комплекса в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Також в Одесі до роботи буде залучено додатково 26 інспекторів з інших регіонів, всього планується 40 інспекторів.

До кінця року встановити 54 комплекса Weigh-in-Motion, зараз їх 6.

Вони вмонтовані в дорожнє покриття на під’їздах до Києва по трасі Київ – Чернігів, Київ – Полтава, Київ – Одеса, Київ – Ковель. Також два комплекси встановлені на дорозі Київ – Львів, зокрема в селі Капітанівка та біля розв’язки на Канів.

Водії вантажівок і перевізники зобов’язані дотримуватись встановлених законодавством габаритно-вагових параметрів транспортних засобів. А ми забезпечимо відповідальний та єдиний для всіх підхід до контролю.

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