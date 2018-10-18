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''Чернозем вывезут, ГМО завезут'': Путин выдал новые страшилки об Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада собираются распространять в Украине ГМО, из-за чего придется закрыть границу.

Об этом он сказал в ходе Международного дискуссионного клуба "Валдай", обвинив украинские власти в антинародной политике.

"Теперь американские партнеры требуют, чтобы там ГМО распространялось в сельском хозяйстве. Мы вообще должны будем тогда напрочь закрыть границу, потому что у нас запрещено ГМО. Еще сейчас чернозем вывозить начнут. И больше ничего не остается", – заявил он.

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По мнению Путина, в Украине не осталось товаров для торговли кроме "русофобии и антироссийских настроений".

Владимир Путин

Владимир Путин

kremlin

"За это им все прощают. Потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, что Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому что считают, что конкуренция будет в мире возрастать", – добавил российский президент.

Он также сказал, что украинские власти якобы не выполняют Минские соглашения, а в убийствах главарей оккупированного Донбасса обвинил украинские спецслужбы.

"С помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбраны населением со стороны спецслужб Украины – это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями", – отметил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ также заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в качестве возмездия.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Вот как выглядит осеннее обострение)))ахаха))ГМО у него, у дедушки вовы ватно-скрепная болезнь)))
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Kom Himi
Kom Himi
Во как путемона понесго
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4
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Kom Himi
Kom Himi
Во как путемона понесго
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4
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