''Чернозем вывезут, ГМО завезут'': Путин выдал новые страшилки об Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада собираются распространять в Украине ГМО, из-за чего придется закрыть границу.

Об этом он сказал в ходе Международного дискуссионного клуба "Валдай", обвинив украинские власти в антинародной политике.

"Теперь американские партнеры требуют, чтобы там ГМО распространялось в сельском хозяйстве. Мы вообще должны будем тогда напрочь закрыть границу, потому что у нас запрещено ГМО. Еще сейчас чернозем вывозить начнут. И больше ничего не остается", – заявил он.

По мнению Путина, в Украине не осталось товаров для торговли кроме "русофобии и антироссийских настроений".

Владимир Путин kremlin

"За это им все прощают. Потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, что Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому что считают, что конкуренция будет в мире возрастать", – добавил российский президент.

Он также сказал, что украинские власти якобы не выполняют Минские соглашения, а в убийствах главарей оккупированного Донбасса обвинил украинские спецслужбы.

"С помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбраны населением со стороны спецслужб Украины – это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями", – отметил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ также заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в качестве возмездия.