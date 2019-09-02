Прогулы, "революция" и налоги: чем будет заниматься в Раде "Слуга народа"

В Верховной Раде 9-го созыва уже зарегистрировано около 80 проектов законов. Народные депутаты первый рабочий день проработали более 12-ти часов. Утвердили Кабинет министров, главу парламента и сделали шаг к снятию неприкосновенности.

При этом президент Владимир Зеленский пообещал — Верховная Рада будет трудиться "ударными" темпами и дальше.

Чем же займутся народные избранники — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Больше всего внимания стоит уделить тем идеям, которые поданы президентом или нардепами из правящей партии "Слуга народа" — у них больше всего шансов на успешное голосование;

Среди основных идей, которые на повестки дня парламента: окончательное снятие неприкосновенности, уменьшение количества нардепов до 300, наказание за кнопкодавства;

Владимир Зеленский также планирует провести через парламент законы, которые существенно усилят его вертикаль власти. Он хочет подчинить себе Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Национальную гвардию и ряд других регуляторов;

Члены же его партии обещают легализировать в Украине игорный бизнес, принять 35 проектов законов о цифровизации и полностью поддержать инициативы нового премьер-министра Алексея Гончарука.

Законы от Зе

В первый день работы Верховной Рады представители партии "Слуга народа" говорили много. И про планы на будущее, и про первые законопроекты. Судя по настрою Владимира Зеленского, основные его идеи парламент примет уже в ближайшие месяцы.

Речь идет примерно о 460 проектов законов, о чем ранее говорил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Когда я говорил о 465, то имел в виду 465 законодательных актов и изменений в законы, среди которых есть и изменения в Конституцию. Первоочередными являются около 10", — уточнил он в комментарии OBOZREVATEL.

Так, приоритетными правками в Основной Закон определены уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение двух правовых оснований для лишения статуса нардепа – это кнопокадвство и прогулы.

Владимир Зеленский

Вероятно, эти инициативы станут основными уже в первые недели сентября, когда парламент продолжит работу. Не будут затягивать и с голосованием по закону о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом уже успел заявить спикер парламента Дмитрий Разумков.

Отметим, что парламент предварительно одобрил законопроект в первом чтении. На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений. Такая процедура установлена Основным Законом.

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Также Владимир Зеленский продвигает некоторые законопроекты, которые существенно усилят контроль над его фракцией. К примеру, №1017. В нем есть сразу несколько революционных инициатив:

В следующем парламенте предлагается сократить количество нардепов с 450 до 300;

Каждый народный депутат обязан знать украинский язык. Это станет своеобразным избирательным цензом;

Полная пропорциональная система. То есть, украинцы будут избирать нардепов только по спискам партии. Мажоритарщиков не будет.

Еще одним проектом Зеленский предлагает ужесточить ответственность за кнопкодавство. За нарушение правил персонального голосования президент хочет лишать депутатского мандата. Также есть инициатива от гаранта и по процедуре импичмента президента.

Отдельное внимание стоит уделить и попытке полностью взять под контроль антикоррупционные органы. К примеру, в проекте №1014 президент предлагает получить право назначать руководителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Еще более странный шаг главы государства — предложение переподчинить себе Национальную гвардию.

Первое заседание Рады 9-го созыва

В поданном парламенту проекте закона Владимир Зеленский планирует вывести структуру из подчинения Министерства внутренних дел. Тем самым он фактически берет в свое управление всю правоохранительную вертикаль власти, как в полноценной президентской республике.

Дебют Гончарука и нового Кабмина

Помимо президента, основным форвардом реформ в новой команде станет и избранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он уже анонсировал ряд важных законов.

Один из основных — легализация игорного бизнеса. Его лично разрабатывает премьер.

Пока речь идет только о казино при пятизвездочных отелях. Но есть и другие варианты, при которых играть в азартные игры смогут посетители 3-х или 4-х звездочных отелей. Стоит отметить, что игорный бизнес в Украине запретили в 2009-м (при премьерстве Юлии Тимошенко).

Если в большинстве европейских стран рынок жестко регулируют — создают специальные зоны, где разрешено играть, привлекают туристов или даже разрешают играть только иностранцам (как в Монако, например), украинские чиновники одним решением запретили сразу все.

"Если это казино, то должны быть ограничения, например, не менее уровня пятизвездочных отелей. Чтобы такое казино подтягивало развитие всей отельной отрасли Украины. При этом надо установить жесткие стандарты для пяти звезд, не такие, как сейчас.

Даниил Гетманцев

Второе — массовые игры, которые должны быть ограничены по количеству операторов. Эти операторы должны работать под жестким контролем государства в системе электронного учета количества ставок", — прояснил идею глава комитета по вопросам налоговой политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Исходя из интервью Гончарука журналистам на следующий день после избрания, в ближайшее время премьер займется такими вопросами:

защита права собственности;

обновление и расширение системы ProZorro. Открытая конкуренция должна распространиться и на аренду государственного коммунального имущества;

реформа железнодорожной и речной сфер, а также продвижение национальных проектов.

Уже известно, что в ближайшее время свой пакет законов в парламент подаст и новоизбранный вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Еще до своего назначения в интервью OBOZREVATEL он заявлял, что готовы уже 35 законопроектов, которые помогут профильному ведомству начать процесс тотальной диджитализации и переходу к системе "Е-государство".

Алексей Гончарук

"Мы мечтаем сделать “цифровой день”, в рамках которого проголосуем “Цифровой кодекс” — все эти законы. По крайней мере, самые важные мы точно примем", — заявлял Федоров.

Далее — налоговая реформа

Главные налоговые новшество от новой команды, которые уже неоднократно анонсировали:

налог на выведенный капитал;

отмена налога на прибыль;

налоговая амнистия;

льготный налоговый год для новых предприятий.

В своей программе партия "Слуга народа" предложила всем бизнесменам пройти "чистилище". Заплатить 5% и легализовать доходы, полученные в "тени". Кроме того, пообещали отменить налогооблажение прибыли предприятий. Вместо этого ввести налог на выведенный капитал, то есть государству придется платить, только если прибыль предприятия, например, будет выведена в виде дивидендов собственникам.

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