Человек Коломойского? Названо имя нового вице-спикера Рады

Новым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат Ирина Костанкевич.

Об этом "РБК-Украина" сообщил нардеп-мажоритарщик Дмитрий Лубинец, добавив, что самовыдвиженцы также планируют создать в Раде свою депутатскую группу и ведут по этому поводу переговоры.

"Как представители народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Ирины Констанкевич", - заявил он.

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Как известно, спикером Рады 9-го созыва, скорее всего, станет лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, тогда как второй номер партии Руслан Стефанчук должен занять кресло первого вице-спикера.

Ирина Костанкевич попала в Раду по округу №23 (Волынская область). В течение 2013 и 2014 годов она работала в должности главы правления благотворительного "Фонда Игоря Палицы - Новый Луцк". В свою очередь Палицу, который также прошел в Раду по луцкому округу №22, называют близким соратником бизнесмена Игоря Коломойского. В ходе избирательной гонки Палице пророчили высокую должность, вплоть до кресла премьер-министра.

Ирина Костанкевич volyn24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Слуга народа", вероятно, составит коалицию с двумя партиями - "Голосом" и "Батькивщиной".

Также один из лидеров СН Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

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