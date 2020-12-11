Бюджет-2021 и назначение министров: анонсирована повестка дня в Раде

На пленарной неделе 15-18 декабря в Верховной Раде рассмотрят государственный бюджет на 2021 год и утвердят новых министров.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что в понедельник, 14 декабря, бюджетный Комитет ВР утвердит финальный текст бюджета.

По словам нардепа, в Раде рассмотрят кандидата на должность министра образования – и.о. министра Сергей Шкарлет. Пост вице-премьер-министра энергетики может занять Юрий Витренко.

Также Железняк сказал, что произойдут ротации в следующих министерствах:

Министр Кабинета Министров

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины

Министр экологии и природных ресурсов

Политик отметил, что глава Минздрава Максим Степанов остается на своей должности "минимум до конца локдауна".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 15 декабря будет голосовать за законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во втором чтении.