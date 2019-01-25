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Были под канабисом! Кандидат в президенты Украины снова оскандалился кражей шапок в Давосе

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Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко, который набрал бесплатных шапок в Давосе (Швейцария), решил снова запастись головными уборами.

Видеозапись возле уличного бокса политик опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что презенты он привезет друзьям.

"Всем завистникам, ботам и хейтерам на зло пошел и взял еще две абсолютно бесплатные шапочки! Демонстративно, на глазах у охранников. Однако те были под канабисом, поэтому ничего не заметили. Напитки с коноплей раздавали прямо посреди бела дня на центральной улице Давоса!" - написал Шевченко.

Игорь Шевченко

Игорь Шевченко

Скриншот видео

Также он пояснил, что его "шапочные махинации" нужно воспринимать с юмором.

"Уважаемые, включайте чувство юмора! Неужели вы на самом деле не понимаете шуток? Улыбнитесь, подумайте о хорошем, и ваша жизнь засияет новыми яркими цветами! Все будет хорошо! Мы победим!" - добавил он.

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Комментаторы предложили ему не оправдываться и придумали хэштег #‎игорьберишапку‬.

Игорь Шевченко

Игорь Шевченко

Скриншот видео

"Поддерживаю каждое слово", "Не заморачивайтесь оправданиями! Они больше вреда принесут. И не обращайте внимание на вечно недовольных", "Пиар просто супер, Игорь так держать", - отметили они.

Были под канабисом! Кандидат в президенты Украины снова оскандалился кражей шапок в Давосе
Были под канабисом! Кандидат в президенты Украины снова оскандалился кражей шапок в Давосе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе проходит экономический форум, он начался 22 января и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

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Персона
Игорь Шевченко
Место
ШвейцарияДавос
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