Был в повязке: нардепа "засекли" в самолете на Париж

В воскресенье, 22 апреля, народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) был замечен на борту утреннего рейса в Париж.

Его узнали пассажиры, которые находились рядом с депутатом в салоне самолета, передает "Страна".

Они подметили, что Гончаренко закрыл глаза специальной повязкой для сна, чтобы отдохнуть во время полета, и сфотографировали нардепа.

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Как сообщал "Обозреватель", накануне народный депутат от БПП Алексей Гончаренко подрался с представителем фракции "Батьківщина" Вадимом Ивченко.

Позже Алексей Гончаренко назвал эту ситуацию "вполне обычным явлением в политике" и рассказал о деталях конфликта.