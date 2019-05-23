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Бутусов возглавит Минобороны? Появился ответ

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Распространяемая в сети информация о том, что якобы журналисту Юрию Бутусову может быть предложен пост министра обороны Украины, является информационным вбросом.

"Мне об этом ничего не известно. Я считаю такие разговоры глупыми. Это полный бред", — заявил OBOZREVATEL Бутусов.

По мнению журналиста, имеет место "информационный вброс" с целью дестабилизации ситуации.

Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Facebook Юрий Бутусов

"Есть действующий министр обороны, который сейчас представлен, Степан Полторак, я сегодня, 23 мая, с ним общался, и никаких вопросов у меня к этому министру нет. На следующей неделе у меня будет с ним интервью. Видимо, такие вещи вбрасывают, чтобы больше я с ним не общался и не разговаривал", — предположил Бутусов.

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По его словам, "это вбрасывается какими-то недоброжелателями через сливной бачок в Telegram, которые просто хотят испортить мне коммуникацию — не более".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак выступил за переговоры с Россией.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Юрий БутусовСтепан Полторак
Место
Украина
Теги
Кабинет министров УкраиныМинистерство обороны Украины
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А прем'р-міністром Буде Олена Зеленська, міністром освіти - Олександр Зелеський. Рита Зеленська буде міністром охорони здоров'я. Ну чим єврейська мама, яка виховала такого активного сцикла, гірше Супрун?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Жалко, я бы долго смеялся.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Plotnikov Alex, тебе не смеяться надо, а искать место на обочине дороги, где тебя прикопают.
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