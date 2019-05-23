Бутусов возглавит Минобороны? Появился ответ

Распространяемая в сети информация о том, что якобы журналисту Юрию Бутусову может быть предложен пост министра обороны Украины, является информационным вбросом.

"Мне об этом ничего не известно. Я считаю такие разговоры глупыми. Это полный бред", — заявил OBOZREVATEL Бутусов.

По мнению журналиста, имеет место "информационный вброс" с целью дестабилизации ситуации.

Юрий Бутусов Facebook Юрий Бутусов

"Есть действующий министр обороны, который сейчас представлен, Степан Полторак, я сегодня, 23 мая, с ним общался, и никаких вопросов у меня к этому министру нет. На следующей неделе у меня будет с ним интервью. Видимо, такие вещи вбрасывают, чтобы больше я с ним не общался и не разговаривал", — предположил Бутусов.

По его словам, "это вбрасывается какими-то недоброжелателями через сливной бачок в Telegram, которые просто хотят испортить мне коммуникацию — не более".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак выступил за переговоры с Россией.

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