"Будете разговаривать с другим президентом!" Зеленский резко ответил на встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже 9 декабря оказался под "давлением" со стороны остальных лидеров "нормандской четверки", когда речь зашла о процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

В этом убеждают журналисты газеты "Коммерсанть", анализируя достигнутые результаты встречи и поведение ее "главного ньюсмейкера Зеленского".

Отмечается, что в какой-то момент украинский лидер стал очень откровенен с коллегами и, когда его в очередной раз все стали попрекать Минскими соглашениями, якобы попросил не давить на него.

Зеленский оказался под "давлением" со стороны остальных лидеров "нормандской четверки" RT

"Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим Минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом!" – приводит газета высказывание Зеленского.

По словам журналистов, при этом канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон вели себя "именно как гаранты этих соглашений, то есть настаивали на них вместе и довольно категорично".

"Тем не менее, странно, что удалось договориться хоть по каким-то пунктам: разговор чаще всего не располагал к этому. И когда лидеры шли уже на пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: "Сегодня ты победитель!" Позже Зеленский переквалифицировал, как известно, итог этой партии в ничью", – утверждает издание.

По мнению кремлевского пула, пресс-конференция по итогам саммита "вышла яркой, и все благодаря Владимиру Зеленскому".

"Господин Макрон старался все-таки поощрить украинского коллегу, которому, видимо, несладко пришлось в компании этих взрослых людей. Ангела Меркель казалась более предметной. Но уже стало понятно: по этому поводу (реализация политических положений Минских соглашений. – Ред.) ничего не решили", – подытоживает издание.

Как писал OBOZREVATEL, перед "нормандским саммитом" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его план по восстановлению контроля над границей на Донбассе несколько отличается от Минских соглашений.

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