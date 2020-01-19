"Демократия – это прежде всего процедура" (с) английское изречение.

Почему "процедура"? Да потому, что для принятия того или иного решения (закона), необходимо договориться о порядке его принятия, а затем выполнить определенную последовательность действий. Таким образом, демократия – это заранее согласованные действия, регулярные операции. Любое решение, принятое в обход процедуры, в подавляющем большинстве случаев антинародно и не имеет обязательной для граждан силы. Процедура – это всегда совокупность взаимосвязанных действий. Процедура включает в себя не только заключительное голосование, но и постановку проблемы, предложение вариантов ее решения и их корректировку в процессе обсуждения, переговоры и даже споры в связи с этим, а также политическое поведение участников процедуры, прежде всего, на основе элементарной этики. Когда не соблюдается процедура, то демократии в этом месте точно нет.

Глядя на то, как в ВР и в ОП регулярно нарушаются нормы регламента и понимая, что процедура принятия законов в Украине неоднократно изнасилована, я ставлю под большое сомнение формат работы ВР и не вижу приверженность демократии. Все это говорит о том, что кризис власти у нас плавно трансформировался в кризис демократии. А вот это вызывает у меня уже не только тревогу, но и опасения за наше будущее. И поверьте, что тот бардак, который вы сегодня видите в ВР, происходит в большей мере из-за нарушения процедур принятия законов. И из-за малограмотности населения. Если это не начать исправлять сегодня, то завтра будет хуже. Если у нас будет это "завтра".

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