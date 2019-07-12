"Будет две оппозиции": политик дал прогноз по выборам в Раду

В Верховной Раде Украины нового созыва будет сразу две оппозиции действующей власти.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов, комментируя избирательную кампанию.

"Уже понятно, что в будущем парламенте будет две оппозиции. Одна из них – оппозиция к государству Украина, российские силы в Украине, партия Медведчука и, возможно, его отдельные сателлиты по мажоритарке. Это токсичная политсила, которая точно будет в оппозиции к любой украинской власти, не признающей власть Путина в Украине. Эта оппозиция к политическому процессу в Украине имеет очень небольшое отношение", – заявил Юсов.

Однако, по словам политика, будет и другая оппозиция – из демократического проевропейского лагеря, "которая, возможно, не согласится с действиями президента и партии власти".

Политик выразил убеждение, что с формированием коалиции в парламенте проблем не будет.

"Наибольшая интрига по мажоритарке – пройдут ли по мажоритарным округам те самые "крепкие хозяйственники" – перекрашенные регионалы, которые сейчас массово раздают гречку. Преимущественно, эти люди уже были и в Партии регионов, и в Блоке Петра Порошенко. Им не принципиально, в какую партию идти, и в новой Верховной Раде они придут в любую партию власти", – отметил Юсов.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Юсов посоветовал нуждающимся украинцам не отказываться от денег и продуктовых наборов от кандидатов в депутаты, однако голосовать по совести, а не "за гречку".

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