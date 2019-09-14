"Будем помогать!" Левочкин рассказал о договоренностях с Зеленским и Медведчуком

Экс-глава АП времен Януковича, нардеп от "Оппозиионного блока - За жизнь"Сергей Левочкин объяснил, зачем встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и что его связывает с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Так, в комментарии "УП" в кулуарах конференции YES в Киеве, он заверил, что его политсила будет помогать новой власти.На вопрос, встречается ли Левочкин с Зеленским, он ответил: "Это частная информация".

Левочкин рассказал о договоренностях с Зеленским

"Будем надеяться (что новая власть сможет воспользоваться высоким уровнем доверия - Ред.), мы будем им в этом помогать, чтобы он конвертировался в положительные вещи. Мы будем помогать голосами и всем, чем сможем, чтобы был прогресс. Мы готовы сотрудничать во всех вопросах, которые позволяют государству развиваться, продвигать демократию, свободу слова..." – заверил он.

Также Левочкин объяснил альянс с кумом Путина Виктором Медведчуком:

"Мы объединились в одну команду по причине общих и политической целесообразности. Самая главная причина - восстановление мира в Украине. Считаем, что это общая задача, которая может быть реализована нашей командой, командой президента Зеленского ... Будем над этим работать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левочкин говорил, что Медведчук способен решить многие вопросы двусторонних отношений между Украиной и Россией.

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