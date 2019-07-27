''Будем играть первым номером'': у Зеленского рассекретили план возвращения Крыма

В команде президента Украины Владимира Зеленского обещают новую концепцию по возвращению оккупированного Крыма, а также слаженную работу всех органов государственной власти.

Об этом в интервью Сегодня рассказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич. По его словам, последние 5 лет власти вели работу по возвращению Крыма довольно хаотично.

"Была ситуация, когда каждый занимался чем-то своим и не имел каких-то общих позиций. И поэтому, собственно говоря, один из посылов, который мы сейчас несем – это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других стейкхолдеров, государственных органов и неправительственных организаций. Украина должна начать работать по Крыму более системно", – заявил Кориневич.

Антон Кориневич

В рамках новой стратегии представитель президента по Крыму обещает сделать так, чтобы именно Украина была первым номером, а не только реагировала на агрессию России.

"Но, кроме реакции мы должны понимать, что мы сделаем, чтобы деоккупировать и реинтегрировать Крым, и как мы будем это делать? Условно говоря, если Крым завтра свободный и возвращается под контроль Украины, что мы делаем? Что делает конкретный государственный орган или учреждение? Это, конечно, работа не одного дня, но надо начинать", – подчеркнул Кориневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA.

По информации украинских правоохранителей, именно это судно участвовало в военной операции по блокированию Керченского пролива в ноябре 2018 года, когда в плен к российским силовикам попали украинские моряки и военные судна.

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