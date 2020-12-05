Будапештскому меморандуму уже 26 лет. Зачем мы отказались от ядерного оружия и почему Украину не спасли от РФ

26 лет назад, 5 декабря 1994 года, лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали знаменитый Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был цинично нарушен в 2014-м, Украина потеряла Крым и половину территории Донбасса.

Почему же Запад не стал на защиту нашего государства, и что же на самом деле подписала Украина в Будапеште в 1994-м, разбирался OBOZREVATEL.

США, РФ и Великобритания взяли на себя обязательства:

уважать независимость, суверенитет и границы Украины;

воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности/политической независимости Украины. Никакое их оружие никогда не должно было использоваться против страны (кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН);

воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам реализацию Украиной прав, присущих ее суверенитету, получить какие-либо преимущества;

добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них, их и территории, на вооруженные силы, их союзников;

проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств.

В феврале 2014-го Россия, страна-подписант, цинично вторглась на территорию Украины и коварно, под видом незаконного референдума, оккупировала сначала полуостров Крым, а через полтора месяца начала войну на востоке Украины.

Теперь де-факто Россия контролирует Крым и незаконно называет его частью своего государства. Почти половина Донбасса также остается оккупированной, но без "присоединения" к РФ.

В начале российско-украинского конфликта Запад, в том числе и США и Великобритания, старались не вмешиваться, а лишь дипломатично подчеркивали свою озабоченность и намекали, что в войну с Россией никто из них вступать не собирается из-за угрозы начала Третьей мировой.

Однако из-за усиления войны на Донбассе в 2014-м Запад таки смог ввести санкции против России и объявил о ее международной изоляции. Россия вылетела из клуба мировых держав G-8, санкции против нее продлили, однако территориальная целостность Украины не возобновилась.

Леонид Кравчук, первый президент Украины:

– Украина не могла подписать Будапештский меморандум, потому что украинские ракеты и ядерные боеголовки уже в 1997 году становились опасными. Это был момент их смерти. Мы должны были или избавиться от них, или же изменить. Изготовление происходило в России, а поставок, как таковых, не существует, ведь это ядерное оружие. Было решено: Украина должна избавиться от ядерного оружия, и не потому, что она так хочет, а потому, что подписала договор о разоружении.

Почему же Украину не защитили в 2014-м? Не хотели. Общие интересы европейского мирового характера были выше интересов Украины. Когда началась аннексия Крыма, а затем и война на Донбассе, они все время повторяли: не раздражайте Россию, может начаться конфликт, а за ним – Третья мировая. Это вещи, которые называются "свое ближе к телу". А Украина оказалась вне. Кучма в одном из интервью сказал: "Нас обманули, когда подписывали документ о ядерном оружии". Обманули, – сказал он. Так и есть.

Юрий Костенко, министр экологии и ядерной безопасности 1995-1998 гг.:

– С точки зрения международного права, у Будапештского меморандума нет юридически обязывающих гарантий, поскольку он не ратифицирован национальными парламентами стран-подписантов. Например, гарантия безопасности для Австрии после Второй мировой, которая обеспечивалась США и СССР, в виде договора была ратифицирована Советским Союзом, США и Австрией. Такой тип документа называется юридически обязывающим.

Однако Будапештский меморандум имеет огромный политический вес, так как под ним стоят подписи глав государств.

Если говорить о том, каким образом в Украине этот документ превратили в посмешище, я могу однозначно сказать, что это работа антиукраинских сил – как внутри государства, так и снаружи.

Украина получает помощь от ЕС, куда входила Великобритания, и от США в виде поддержки нашей территориальной целостности благодаря санкциям, из-за которых была остановлена агрессия России в Украине.

В сентябре прошлого года на одной из конференций я спросил у американцев, почему же США не руководствуются Будапештским меморандумом, предоставляя нам помощь и по финансированию военных программ, и по летальному оружию. И услышал такое странный ответ: руководство вашего государства не ставит вопрос, чтобы именно Будапештский меморандум был в основе помощи США Украине, в том числе и по летальному оружию.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины:

Тогдашнее руководство Украины фактически подписало документ о намерениях. А намерения – это не обязанности. Будапештский меморандум, к сожалению, не развился в серьезную сделку, которая бы реально гарантировала нашу безопасность. С одной стороны, есть большие вопросы к тогдашнему президенту, который не добился прямых обязательств и лучших условий для страны. Но с другой – сейчас трудно объективно говорить об этом. Украина не имела контроля над оружием на своей территории и денег на ее содержание. Нежелание избавиться от этой чемодана без ручки могло привести к международной изоляции молодого государства. Все эти факторы надо учитывать.

Однако очевидно, что Украина имеет все основания требовать компенсации от РФ за причиненный ущерб, и не только из-за Будапештского меморандума, а опираясь на большое количество других документов международного права.

Если говорить об ответственности именно за неисполнение этого меморандума – это очень сложная юридическая история, потому что она там не прописана. В то же время это очень важная точка политического давления на Россию и возможность привлечения к этому давлению других подписантов.

Что предпринимает Украина, чтобы привлечь внимание к выполнению меморандума? Официально нынешняя власть не обращалась к странам-подписантам по этому поводу. Однако личная точка зрения президента Владимира Зеленского такова, что страну защищает только сильная армия, ядерное оружие и НАТО, а не документы или меморандумы.

"Нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. ХХІ век – право сильного", – сказал он в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако вопрос о Будапештском меморандум был включен в президентский опрос в день местных выборов в Украине, поскольку "он важен для стратегии по возрождению нашей обороноспособности".

О чем может идти речь – неизвестно до сих пор.